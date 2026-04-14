В Украине стремительно растут продажи мотоциклов: самые популярные бренды (фото)

Украинцы в 2026 году с приходом весны активнее покупают мототехнику. В новом сегменте преобладают недорогие китайские модели, а в подержанном — японские.

За март в Украине регистрацию и перерегистрацию прошли 8252 новых и подержанных мотоцикла. Это в 2,7 раза больше, чем в феврале и на 21,5% превышает показатель марта 2025 года. Такую статистику опубликовал Институт исследований авторынка.

Новых мотоциклов приобрели 3345 (+154% к февралю) и среди них по-прежнему преобладают бюджетные китайские модели. На рынке новый лидер — мотоциклы Kovi с 499 проданными байками обошли бренд Spark (411 ед.).

А вот среди завезенных в Украину подержанных байков ситуация иная: в лидерах — японские марки. Всего завезли 985 мотоциклов (+303,7%). Первое место занимает Honda (261 зарегистрированных байков) тогда, как в рейтинге новых мотоциклов бренд только десятый. Также пользуются спросом Yamaha, Suzuki и Kawasaki.

Внутренние перепродажи весной также существенно выросли — на 160% (3922 регистрации). В этом сегменте также лидируют японские производители и первое место тоже у Honda (444 мотоцикла).

