В Україні стрімко зростають продажі мотоциклів: найпопулярніші бренди (фото)

Українці у 2026 році з приходом весни активніше купують мототехніку. У новому сегменті переважають недорогі китайські моделі, а у вживаному — японські.

За березень в Україні реєстрацію та перереєстрацію пройшли 8252 нових і вживаних мотоцикли. Це у 2,7 раза більше, аніж у лютому та на 21,5% перевищує показник березня 2025 року. Таку статистику опублікував Інститут досліджень авторинку.

Нових мотоциклів придбали 3345 (+154% до лютого) і серед них, як і раніше, переважають бюджетні китайські моделі. На ринку новий лідер — мотоцикли Kovi з 499 проданими байками обійшли бренд Spark (411 од.).

А от серед завезених в Україну вживаних байків ситуація інакша: у лідерах — японські марки. Усього завезли 985 мотоциклів (+303,7%). Перше місце посідає Honda (261 зареєстрованих байків) тоді, як у рейтингу нових мотоциклів бренд тільки десятий. Також користуються попитом Yamaha, Suzuki та Kawasaki.

Внутрішні перепродажі навесні також суттєво зросли — на 160% (3922 реєстрації). У цьому сегменті також лідирують японські виробники і перше місце теж у Honda (444 мотоцикли).

