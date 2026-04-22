Не електромобілі: які авто зі США найчастіше купують українці в 2026 році (фото)
Українці активно завозять вживані авто зі США і переважно обирають кросовери, а от попит на електромобілі із-за океану суттєво знизився.
За перший квартал 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 9467 вживаних авто зі США, що на 1,5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Середній вік завезених в Україну авто зі США — 7 років. Переважно це "битки", тобто машини після ДТП.
Якщо у минулому році найчастіше із Америки імпортували вживані електромобілі, то тепер 59% завезених авто мають бензинові двигуни. Частка електрокарів знизилася до 19%. Гідриди становлять 12% від загальної кількості, дизельні моделі — 6%, а авто з ГБО — 4%.
Найпопулярніші авто зі США в Україні — кросовери. Вони домінують у десятці моделей-лідерів, а перше місце посів Ford Escape.
Топ 10 найпопулярніших авто зі США в Україні за 2026 рік:
- Ford Escape — 1090 зареєстрованих авто.
- BMW X3 — 756 од.
- Nissan Rogue — 690 од.
- BMW X5 — 635 од.
- Tesla Model 3 — 540 од.
- Jeep Cherokee — 521 од.
- Volkswagen Passat — 502 од.
- Tesla Model Y — 497 од.
- Jeep Grand Cherokee — 244 од.
- Chevrolet Bolt — 208 од.
Між іншим, в Україну повертається попит на авто з Китаю і якраз серед них переважають електромобілі.
