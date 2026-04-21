В Україну повертається попит на авто з Китаю: купують не тільки електромобілі (фото)

Українці стали активніше купувати авто з Китаю. Попитом тепер користуються не лише електрокари, а й авто з двигунами внутрішнього згоряння.

За перший квартал 2026 року на облік в Україні поставили 2608 авто з Китаю. За даними асоціації "Укравтопром", це на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

У березні першу реєстрацію в Україні пройшли 740 авто з Китаю, що на 59% більше, аніж у лютому. Різке здорожчання пального через війну в Ірані змусило багатьох українців знову звернути увагу на дешеві електромобілі.

Саме електрокари переважають серед авто з Китаю в Україні, проте за рік їх частка знизилася з 83% до 58%. Нових авто з КНР за перший квартал 2026 року придбали 2230, що на 3% більше, аніж торік. Найпопулярнішими є електромобілі BYD.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за перший квартал 2026 року:

BYD Leopard 3 — 216 проданих авто BYD Sea Lion 06 — 181 од. Volkswagen ID.UNYX — 125 од. Zeekr 001 — 120 од. BYD Song Plus — 88 од.

Buick Envision лідирує у вживаному сегменті

Вживаних авто з Китаю поставили на облік 378, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У лідери сегменту вийшов бензиновий кросовер Buick Envision.

Найпопулярніші авто з пробігом із КНР в Україні:

Buick Envision — 39 зареєстрованих авто. BYD Song Plus — 30 од. BYD Song L — 30 од. Zeekr 001 — 21 од. Volvo S90 — 18 од.

Між іншим, через подорожчання пального в Україні відновився попит на електромобілі загалом.

