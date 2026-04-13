Подорожчання пального відновило попит на електромобілі в Україні: популярні моделі (фото)

В умовах різкого зростання цін на пальне українці знову звернули увагу на електрокари. Найпопулярнішими є вживані Nissan та Tesla.

За березень 2026 року на облік в Україні вперше поставили 2021 електромобіль, що на 88% більше, аніж у лютому та на 63% перевершує показник березня 2025 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості 1910 — легкові електрокари (227 нових та 1683 вживаних). Комерційних електричних моделей зареєстрували 111 і серед них лише 15 авто — нові.

На зростання попиту очевидно вплинули зростання цін на АЗС, а також покращення ситуації в енергетиці та зменшення тривалості відключень світла.

BYD Leopard 3 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: autohome.com.cn

Попит на нові електромобілі в Україні залишається низьким. Найчастіше купували моделі китайського виробництва, а лідером є BYD Leopard 3.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за березень 2026 року:

BYD Leopard 3 — 34 проданих авто. Zeekr 001 — 30 од. BYD Sea Lion 06 — 30 од. Volkswagen ID.UNYX — 21 од. Volkswagen iD.4 — 19 од.

У вживаному сегменті лідерство повернув Nissan Leaf, також мають попит електрокари Tesla.

Nissan Leaf лідирує у вживаному сегменті Фото: Вадим Добровольський

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 226 зареєстрованих авто. Tesla Model Y — 212 од. Tesla Model 3 — 210 од. Renault Zoe — 101 од. Kia Niro — 100 од.

