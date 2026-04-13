Подорожчання пального відновило попит на електромобілі в Україні: популярні моделі (фото)
В умовах різкого зростання цін на пальне українці знову звернули увагу на електрокари. Найпопулярнішими є вживані Nissan та Tesla.
За березень 2026 року на облік в Україні вперше поставили 2021 електромобіль, що на 88% більше, аніж у лютому та на 63% перевершує показник березня 2025 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості 1910 — легкові електрокари (227 нових та 1683 вживаних). Комерційних електричних моделей зареєстрували 111 і серед них лише 15 авто — нові.
На зростання попиту очевидно вплинули зростання цін на АЗС, а також покращення ситуації в енергетиці та зменшення тривалості відключень світла.
Попит на нові електромобілі в Україні залишається низьким. Найчастіше купували моделі китайського виробництва, а лідером є BYD Leopard 3.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за березень 2026 року:
- BYD Leopard 3 — 34 проданих авто.
- Zeekr 001 — 30 од.
- BYD Sea Lion 06 — 30 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 21 од.
- Volkswagen iD.4 — 19 од.
У вживаному сегменті лідерство повернув Nissan Leaf, також мають попит електрокари Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf — 226 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y — 212 од.
- Tesla Model 3 — 210 од.
- Renault Zoe — 101 од.
- Kia Niro — 100 од.
