Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Подорожчання пального відновило попит на електромобілі в Україні: популярні моделі (фото)

електромобілі в Україні
В Україні зростають продажі електромобілів

В умовах різкого зростання цін на пальне українці знову звернули увагу на електрокари. Найпопулярнішими є вживані Nissan та Tesla.

За березень 2026 року на облік в Україні вперше поставили 2021 електромобіль, що на 88% більше, аніж у лютому та на 63% перевершує показник березня 2025 року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Опитування

Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період?

Опитування відкрите до

Із цієї кількості 1910 — легкові електрокари (227 нових та 1683 вживаних). Комерційних електричних моделей зареєстрували 111 і серед них лише 15 авто — нові.

На зростання попиту очевидно вплинули зростання цін на АЗС, а також покращення ситуації в енергетиці та зменшення тривалості відключень світла.

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні
Фото: autohome.com.cn

Попит на нові електромобілі в Україні залишається низьким. Найчастіше купували моделі китайського виробництва, а лідером є BYD Leopard 3.

Відео дня

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за березень 2026 року:

  1. BYD Leopard 3 — 34 проданих авто.
  2. Zeekr 001 — 30 од.
  3. BYD Sea Lion 06 — 30 од.
  4. Volkswagen ID.UNYX — 21 од.
  5. Volkswagen iD.4 — 19 од.
Важливо
Бензин, дизель чи електро: які авто дешевші в експлуатації в Україні у 2026 році
Бензин, дизель чи електро: які авто дешевші в експлуатації в Україні у 2026 році

У вживаному сегменті лідерство повернув Nissan Leaf, також мають попит електрокари Tesla.

Nissan Leaf
Nissan Leaf лідирує у вживаному сегменті
Фото: Вадим Добровольський

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Nissan Leaf — 226 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model Y — 212 од.
  3. Tesla Model 3 — 210 од.
  4. Renault Zoe — 101 од.
  5. Kia Niro — 100 од.

