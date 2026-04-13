Подорожание топлива возобновило спрос на электромобили в Украине: популярные модели (фото)

электромобили в Украине
В Украине растут продажи электромобилей в Украине | Фото: Motor1.com

В условиях резкого роста цен на топливо украинцы снова обратили внимание на электрокары. Самыми популярными являются подержанные Nissan и Tesla.

За март 2026 года на учет в Украине впервые поставили 2021 электромобиль, что на 88% больше, чем в феврале и на 63% превосходит показатель марта 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 1910 — легковые электрокары (227 новых и 1683 подержанных). Коммерческих электрических моделей зарегистрировали 111 и среди них только 15 авто — новые.

На рост спроса очевидно повлияли рост цен на АЗС, а также улучшение ситуации в энергетике и уменьшение продолжительности отключений света.

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3 — самый популярный новый электромобиль в Украине
Фото: autohome.com.cn

Спрос на новые электромобили в Украине остается низким. Чаще всего покупали модели китайского производства, а лидером является BYD Leopard 3.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за март 2026 года:

  1. BYD Leopard 3 — 34 проданных авто.
  2. Zeekr 001 — 30 ед.
  3. BYD Sea Lion 06 — 30 ед.
  4. Volkswagen ID.UNYX — 21 ед.
  5. Volkswagen iD.4 — 19 ед.
Бензин, дизель или электро: какие авто дешевле в эксплуатации в Украине в 2026 году
Бензин, дизель или электро: какие авто дешевле в эксплуатации в Украине в 2026 году

В подержанном сегменте лидерство вернул Nissan Leaf, также пользуются спросом электрокары Tesla.

Nissan Leaf
Nissan Leaf лидирует в подержанном сегменте
Фото: Вадим Добровольский

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

  1. Nissan Leaf — 226 зарегистрированных авто.
  2. Tesla Model Y — 212 ед.
  3. Tesla Model 3 — 210 ед.
  4. Renault Zoe — 101 ед.
  5. Kia Niro — 100 ед.

