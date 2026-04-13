Подорожание топлива возобновило спрос на электромобили в Украине: популярные модели (фото)

В условиях резкого роста цен на топливо украинцы снова обратили внимание на электрокары. Самыми популярными являются подержанные Nissan и Tesla.

За март 2026 года на учет в Украине впервые поставили 2021 электромобиль, что на 88% больше, чем в феврале и на 63% превосходит показатель марта 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 1910 — легковые электрокары (227 новых и 1683 подержанных). Коммерческих электрических моделей зарегистрировали 111 и среди них только 15 авто — новые.

На рост спроса очевидно повлияли рост цен на АЗС, а также улучшение ситуации в энергетике и уменьшение продолжительности отключений света.

BYD Leopard 3 — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: autohome.com.cn

Спрос на новые электромобили в Украине остается низким. Чаще всего покупали модели китайского производства, а лидером является BYD Leopard 3.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за март 2026 года:

BYD Leopard 3 — 34 проданных авто. Zeekr 001 — 30 ед. BYD Sea Lion 06 — 30 ед. Volkswagen ID.UNYX — 21 ед. Volkswagen iD.4 — 19 ед.

Бензин, дизель или электро: какие авто дешевле в эксплуатации в Украине в 2026 году

В подержанном сегменте лидерство вернул Nissan Leaf, также пользуются спросом электрокары Tesla.

Nissan Leaf лидирует в подержанном сегменте Фото: Вадим Добровольский

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 226 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 212 ед. Tesla Model 3 — 210 ед. Renault Zoe — 101 ед. Kia Niro — 100 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине вырос спрос на кроссоверы.

Также мы писали о лучших электромобилях 2026 года.