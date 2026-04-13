Подорожание топлива возобновило спрос на электромобили в Украине: популярные модели (фото)
В условиях резкого роста цен на топливо украинцы снова обратили внимание на электрокары. Самыми популярными являются подержанные Nissan и Tesla.
За март 2026 года на учет в Украине впервые поставили 2021 электромобиль, что на 88% больше, чем в феврале и на 63% превосходит показатель марта 2025 года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Из-за боевых действий в Иране резко возросла стоимость горючего. Как автомобилисты пройдут трудный период?
Из этого количества 1910 — легковые электрокары (227 новых и 1683 подержанных). Коммерческих электрических моделей зарегистрировали 111 и среди них только 15 авто — новые.
На рост спроса очевидно повлияли рост цен на АЗС, а также улучшение ситуации в энергетике и уменьшение продолжительности отключений света.
Спрос на новые электромобили в Украине остается низким. Чаще всего покупали модели китайского производства, а лидером является BYD Leopard 3.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за март 2026 года:
- BYD Leopard 3 — 34 проданных авто.
- Zeekr 001 — 30 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 30 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 21 ед.
- Volkswagen iD.4 — 19 ед.
В подержанном сегменте лидерство вернул Nissan Leaf, также пользуются спросом электрокары Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 226 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 212 ед.
- Tesla Model 3 — 210 ед.
- Renault Zoe — 101 ед.
- Kia Niro — 100 ед.
