В Украине рекордный спрос на кроссоверы: самые популярные модели (фото)
Украинцы отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. На рынке в 2026 году доминируют кроссоверы.
За два месяца 2026 года в Украине продали 9,5 тыс. новых легковых автомобилей и почти 87% из них — кроссоверы, внедорожники и пикапы. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Доля моделей повышенной проходимости на украинском авторынке постоянно растет и в 2026 году достигла рекордной отметки. Спрос на седаны или хэтчбеки продолжает снижаться.
Самые популярные кроссоверы в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место в рейтинге занимает рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Примечательно, что в топ 10 пока только одна электрическая модель — кроссовер BYD Leopard 3, спрос на который резко снизился. Также есть одно авто украинского производства — Skoda Karoq.
Топ 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине за 2026 год:
- Renault Duster — 743 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 706 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 447 ед.
- Hyundai Tucson — 389 ед.
- Mazda CX5 — 305 ед.
- Skoda Kodiaq — 267 ед.
- Volkswagen Touareg — 201 ед.
- Skoda Karoq — 183 ед.
- BYD Leopard 3 — 182 ед.
- Nissan Qashqai — 144 ед.
