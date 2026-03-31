В Украине рекордный спрос на кроссоверы: самые популярные модели (фото)

Украинцы отдают предпочтение моделям повышенной проходимости. На рынке в 2026 году доминируют кроссоверы.

За два месяца 2026 года в Украине продали 9,5 тыс. новых легковых автомобилей и почти 87% из них — кроссоверы, внедорожники и пикапы. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Доля моделей повышенной проходимости на украинском авторынке постоянно растет и в 2026 году достигла рекордной отметки. Спрос на седаны или хэтчбеки продолжает снижаться.

Renault Duster — самый популярный кроссовер в Украине Фото: Renault

Самые популярные кроссоверы в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье место в рейтинге занимает рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Примечательно, что в топ 10 пока только одна электрическая модель — кроссовер BYD Leopard 3, спрос на который резко снизился. Также есть одно авто украинского производства — Skoda Karoq.

Топ 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине за 2026 год:

Renault Duster — 743 проданных авто. Toyota RAV4 — 706 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 447 ед. Hyundai Tucson — 389 ед. Mazda CX5 — 305 ед. Skoda Kodiaq — 267 ед. Volkswagen Touareg — 201 ед. Skoda Karoq — 183 ед. BYD Leopard 3 — 182 ед. Nissan Qashqai — 144 ед.

Кстати, недавно на украинский рынок вышел новый кроссовер Citroen C5 Aircross.

