В Україні рекордний попит на кросовери: найпопулярніші моделі (фото)
Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. На ринку в 2026 році домінують кросовери.
За два місяці 2026 року в Україні продали 9,5 тис. нових легкових автомобілів і майже 87% із них — кросовери, позашляховики та пікапи. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Частка моделей підвищеної прохідності на українському авторинку постійно зростає і в 2026 році сягнула рекордної позначки. Попит на седани чи хетчбеки продовжує знижуватися.
Найпопулярніші кросовери в Україні незмінні — це Renault Duster та Toyota RAV4. Третє місце в рейтингу посідає рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.
Примітно, що в топ 10 наразі лише одна електрична модель — кросовер BYD Leopard 3, попит на який різко знизився. Також є одне авто українського виробництва — Skoda Karoq.
Топ 10 найпопулярніших кросоверів і позашляховиків в Україні за 2026 рік:
- Renault Duster — 743 проданих авто.
- Toyota RAV4 — 706 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 447 од.
- Hyundai Tucson — 389 од.
- Mazda CX5 — 305 од.
- Skoda Kodiaq — 267 од.
- Volkswagen Touareg — 201 од.
- Skoda Karoq — 183 од.
- BYD Leopard 3 — 182 од.
- Nissan Qashqai — 144 од.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий кросовер Citroen C5 Aircross.
