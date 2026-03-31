В Україні рекордний попит на кросовери: найпопулярніші моделі (фото)

Українці надають перевагу моделям підвищеної прохідності. На ринку в 2026 році домінують кросовери.

За два місяці 2026 року в Україні продали 9,5 тис. нових легкових автомобілів і майже 87% із них — кросовери, позашляховики та пікапи. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Частка моделей підвищеної прохідності на українському авторинку постійно зростає і в 2026 році сягнула рекордної позначки. Попит на седани чи хетчбеки продовжує знижуватися.

Renault Duster — найпопулярніший кросовер в Україні Фото: Renault

Найпопулярніші кросовери в Україні незмінні — це Renault Duster та Toyota RAV4. Третє місце в рейтингу посідає рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Примітно, що в топ 10 наразі лише одна електрична модель — кросовер BYD Leopard 3, попит на який різко знизився. Також є одне авто українського виробництва — Skoda Karoq.

Топ 10 найпопулярніших кросоверів і позашляховиків в Україні за 2026 рік:

Renault Duster — 743 проданих авто. Toyota RAV4 — 706 од. Toyota Land Cruiser Prado — 447 од. Hyundai Tucson — 389 од. Mazda CX5 — 305 од. Skoda Kodiaq — 267 од. Volkswagen Touareg — 201 од. Skoda Karoq — 183 од. BYD Leopard 3 — 182 од. Nissan Qashqai — 144 од.

До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий кросовер Citroen C5 Aircross.

