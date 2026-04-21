В Украину возвращается спрос на авто из Китая: покупают не только электромобили (фото)

Украинцы стали активнее покупать авто из Китая. Спросом теперь пользуются не только электрокары, но и авто с двигателями внутреннего сгорания.

За первый квартал 2026 года на учет в Украине поставили 2608 авто из Китая. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте первую регистрацию в Украине прошли 740 авто из Китая, что на 59% больше, чем в феврале. Резкое подорожание топлива из-за войны в Иране заставило многих украинцев снова обратить внимание на дешевые электромобили.

Именно электрокары преобладают среди авто из Китая в Украине, однако за год их доля снизилась с 83% до 58%. Новых авто из КНР за первый квартал 2026 года приобрели 2230, что на 3% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными являются электромобили BYD.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за первый квартал 2026 года:

BYD Leopard 3 — 216 проданных авто BYD Sea Lion 06 — 181 ед. Volkswagen ID.UNYX — 125 ед. Zeekr 001 — 120 ед. BYD Song Plus — 88 ед.

Buick Envision лидирует в подержанном сегменте Фото: General Motors

Подержанных авто из Китая поставили на учет 378, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В лидеры сегмента вышел бензиновый кроссовер Buick Envision.

На украинский рынок выходит недорогой кроссовер с расходом 5,5 л на 100 км (фото)

Самые популярные авто с пробегом из КНР в Украине:

Buick Envision — 39 зарегистрированных авто. BYD Song Plus — 30 ед. BYD Song L — 30 ед. Zeekr 001 — 21 ед. Volvo S90 — 18 ед.

Между прочим, из-за подорожания топлива в Украине восстановился спрос на электромобили в целом.

Также Фокус рассказывал, что на рынок выходит 1400-сильный семейный кроссовер Zeekr.