Авторинок України відновлює втрачені позиції: які автомобілі купують (фото)
В Україні зростає попит на нові автомобілі. Найпопулярнішими є моделі з двигунами внутрішнього згоряння, проте і електрокари знову купують.
За квітень 2026 року в Україні продали приблизно 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно з березнем продажі зросли на 5%, а порівняно з квітне 2025 року — на 3%. Авторинок України поступово відновлює позиції, втрачені під час падіння на початку року.
Лідери залишаються незмінними — це Toyota та Volkswagen. Найбільше зростання продемонструвала Mazda — на 230%. Крім того, через подорожчання пального відновлюється попит на електрокари — BYD увійшов до топ 5 найпопулярніших брендів.
Найпопулярніші автомобілі в Україні за квітень 2026 року:
- Toyota — 760 проданих авто (+7% до квітня 2025 р.);
- Renault — 653 од. (+19%);
- Skoda — 450 од. (-18%);
- BYD — 448 од. (+53%);
- BMW — 442 од. (+45%);
- Volkswagen — 412 од. (-23%);
- Hyundai — 337 од. (+17%);
- Mazda — 244 од. (+230%);
- Nissan — 216 од. (-3%);
- Suzuki — 188 од. (-30%).
Серед моделей лідерство повернув собі кросовер Renault Duster. Усього ж за чотири місяці 2026 року в Україні продали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 7% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
До речі, на український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км.
