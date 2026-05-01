Авторинок України відновлює втрачені позиції: які автомобілі купують (фото)

Авторинок України відновлюється після падіння | Фото: The Times

В Україні зростає попит на нові автомобілі. Найпопулярнішими є моделі з двигунами внутрішнього згоряння, проте і електрокари знову купують.

За квітень 2026 року в Україні продали приблизно 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Через бойові дії в Ірані різко зросла вартість пального. Як автомобілісти пройдуть складний період?

Порівняно з березнем продажі зросли на 5%, а порівняно з квітне 2025 року — на 3%. Авторинок України поступово відновлює позиції, втрачені під час падіння на початку року.

Renault Duster повернув лідерство на ринку
Лідери залишаються незмінними — це Toyota та Volkswagen. Найбільше зростання продемонструвала Mazda — на 230%. Крім того, через подорожчання пального відновлюється попит на електрокари — BYD увійшов до топ 5 найпопулярніших брендів.

Мініатюрний Hyundai і наступник Logan: найдешевші авто в Україні у 2026 році (фото)

Найпопулярніші автомобілі в Україні за квітень 2026 року:

  1. Toyota — 760 проданих авто (+7% до квітня 2025 р.);
  2. Renault — 653 од. (+19%);
  3. Skoda — 450 од. (-18%);
  4. BYD — 448 од. (+53%);
  5. BMW — 442 од. (+45%);
  6. Volkswagen — 412 од. (-23%);
  7. Hyundai — 337 од. (+17%);
  8. Mazda — 244 од. (+230%);
  9. Nissan — 216 од. (-3%);
  10. Suzuki — 188 од. (-30%).

Серед моделей лідерство повернув собі кросовер Renault Duster. Усього ж за чотири місяці 2026 року в Україні продали 21,5 тис. нових легкових авто, що на 7% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

До речі, на український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші авто зі США в Україні.