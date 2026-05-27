Попит на нові кросовери в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)

Українці все активніше купують нові кросовери. Найбільший попит мають моделі Renault та Toyota.

За чотири місяці 2026 року в Україні придбали 21,5 тис. нових легкових авто і 17,4 тис. із них — кросовери та позашляховики. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Попит на Toyota RAV4 залишається високим Фото: Toyota

Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі кросоверів в Україні зросли на 9%, а їх частка на ринку зросла з 79% до 81%. Зазвичай купують бензинові (37,5% від загальної кількості) та гібридні (33,2%) кросовери. Частка дизельних моделей становить 20,1%, електричних — 9%, а авто з ГБО — 0,2%.

Найпопулярніші кросовери в Україні незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4. До топ 10 лідерів потрапили моделі різних класів та цінових категорій, проте електрокросоверів серед них немає.

Hyundai Tucson увійшов до трійки лідерів Фото: Тарас Брязгунов

Найпопулярніші нові кросовери в Україні за 2026 рік:

Renault Duster — 1729 проданих авто. Toyota RAV-4 — 1516 од. Hyundai Tucson — 847 од. Toyota Land Cruiser Prado — 665 од. Skoda Kodiaq — 573 од. Mazda CX5 — 558 од. Volkswagen Touareg — 522 од. Skoda Karoq — 410 од. Nissan Qashqai — 408 од. Suzuki SX4 — 378 од.

Між іншим, в Україні поступово зростає і попит кросовери з пробігом.

