Попит на нові кросовери в Україні б'є рекорди: найпопулярніші моделі (фото)
Українці все активніше купують нові кросовери. Найбільший попит мають моделі Renault та Toyota.
За чотири місяці 2026 року в Україні придбали 21,5 тис. нових легкових авто і 17,4 тис. із них — кросовери та позашляховики. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі кросоверів в Україні зросли на 9%, а їх частка на ринку зросла з 79% до 81%. Зазвичай купують бензинові (37,5% від загальної кількості) та гібридні (33,2%) кросовери. Частка дизельних моделей становить 20,1%, електричних — 9%, а авто з ГБО — 0,2%.Важливо
Найпопулярніші кросовери в Україні незмінні — це Renault Duster і Toyota RAV4. До топ 10 лідерів потрапили моделі різних класів та цінових категорій, проте електрокросоверів серед них немає.
Найпопулярніші нові кросовери в Україні за 2026 рік:
- Renault Duster — 1729 проданих авто.
- Toyota RAV-4 — 1516 од.
- Hyundai Tucson — 847 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 665 од.
- Skoda Kodiaq — 573 од.
- Mazda CX5 — 558 од.
- Volkswagen Touareg — 522 од.
- Skoda Karoq — 410 од.
- Nissan Qashqai — 408 од.
- Suzuki SX4 — 378 од.
Між іншим, в Україні поступово зростає і попит кросовери з пробігом.
