Авто из-за границы могут забраковать в Украине: из-за чего отказывают в регистрации

В Украине все автомобили, ввезенные из-за границы, должны пройти обязательную проверку перед регистрацией. Провести ее можно в учреждениях Экспертной службы Министерства внутренних дел, которые работают при территориальных сервисных центрах МВД.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Проверку осуществляют специалисты сервисных центров МВД, а обойти эту процедуру невозможно.

Во время осмотра эксперты проверяют подлинность VIN-кода, соответствие номеров кузова, шасси и двигателя, а также наличие признаков возможного вмешательства в идентификационные данные автомобиля.

VIN-код — это уникальный 17-значный номер, который содержит информацию о стране производства, производителе, характеристиках транспортного средства, годе выпуска и серийном номере.

Для прохождения проверки владелец должен предоставить паспорт гражданина Украины или ID-карту с выпиской о месте регистрации, справку о присвоении ИНН, документ о законности приобретения и ввоза автомобиля, а также документы на транспортное средство, выданные в стране регистрации.

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Во время экспертизы проверяют все идентификационные данные авто, документы о его происхождении, сверяют информацию с государственными реестрами и выясняют, не находится ли транспортное средство в розыске.

По результатам проверки возможны два варианта. Если нарушений не выявлено, автомобиль регистрируют в Украине. Если же есть подозрения относительно подделки документов или несоответствия данных, в регистрации отказывают, а материалы передают в полицию для дальнейшего расследования.

В ведомстве отметили, что пройти такую проверку можно в учреждениях Экспертной службы МВД, расположенных при территориальных сервисных центрах.

Напомним, с 1 июля на украинских АЗС начнут продавать бензин стандарта Е10 с содержанием до 10% биоэтанола. По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, это может добавить к стоимости топлива 50-70 копеек за литр, что составляет менее 1% от его цены.

В мае украинцы купили 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, более 80% из которых составили кроссоверы и внедорожники. Самой популярной новой моделью на рынке остается Renault Duster.