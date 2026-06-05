У украинцев могут конфисковать машину: названо нарушение, которое обойдется очень дорого

В Украине в 2026 году за третье управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрен штраф 51 тысяча гривен, конфискация автомобиля и лишение права управления на срок до десяти лет.

Об этом сообщило издание SUD.UA.

Там напомнили, что в Украине продолжают действовать ужесточенные санкции за нарушение правил дорожного движения, а самое суровое наказание предусмотрено именно за систематическое вождение в состоянии опьянения.

За первое такое нарушение водителю грозит штраф 17 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на один год. Если нарушение повторится в течение года, штраф возрастет до 34 тысяч гривен, а срок лишения водительских прав — до трех лет.

За третий случай управления транспортом в состоянии опьянения штраф составляет 51 тысячу гривен. Также предусмотрены конфискация автомобиля и лишение права управления на срок до десяти лет.

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Среди других актуальных штрафов: за превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 гривен, более чем на 50 км/ч — 1700 гривен. За пользование телефоном во время движения или непристегнутый ремень безопасности придется заплатить 510 гривен.

Отсутствие полиса ОСАГО наказывается штрафом в 850 гривен. Также 510 гривен составляет штраф за перевозку ребенка без специального детского кресла, а за повторное нарушение в течение года — 850 гривен.

Управление автомобилем без водительского удостоверения при себе влечет за собой штраф в 425 гривен. За вождение после лишения права управления предусмотрен штраф 20 400 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен.

Напомним, что массовая рассылка фейковых штрафов за нарушение ПДД стала новой схемой мошенников. Водителям присылают сообщения о якобы неуплаченных штрафах и добавляют ссылки на сторонние сайты, через которые пытаются похитить деньги и личные данные.

Также перед регистрацией в Украине все автомобили, ввезенные из-за границы, проходят обязательную проверку в учреждениях Экспертной службы МВД. Если при осмотре обнаружат несоответствия или признаки подделки документов, в регистрации могут отказать.