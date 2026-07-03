В Україні штрафують за батареї: одна помилка під час ремонту може дорого коштувати

Самовільна заміна батареї або втручання у внутрішньобудинкову систему опалення може призвести до штрафу, обов'язку відновити систему за власний кошт і відшкодувати завдані збитки.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

Хоч батареї і розташовані всередині квартири, стояки та мережі, які забезпечують теплом інші помешкання, належать до спільного майна співвласників будинку.

До найпоширеніших порушень належать встановлення додаткових запірних кранів на стояках, перенесення труб опалення, зміна їхнього діаметра та інше втручання в загальнобудинкові комунікації без погодження. Через це може порушитися циркуляція теплоносія, погіршитися опалення у сусідів або виникнути аварійна ситуація.

Якщо під час перевірки виявлять самовільне переобладнання, власника можуть зобов'язати повернути систему до попереднього стану власним коштом. Крім того, стаття 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за самовільне переобладнання житлових приміщень.

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Якщо через незаконне втручання буде пошкоджено спільне майно або затоплено сусідів, власнику також доведеться компенсувати всі збитки. Як зазначають фахівці, щоб уникнути таких наслідків, заміну батарей варто погоджувати з управителем будинку, ОСББ або теплопостачальною організацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців можуть оштрафувати за самовільну заміну газового котла на потужніший, встановлення додаткових газових приладів або інші порушення правил користування газом. В окремих випадках сума донарахувань може сягати близько 40 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти про посилення відповідальності за порушення правил поводження з відходами. Документи передбачають значне підвищення штрафів за засмічення довкілля, а також запровадження жорсткіших кримінальних покарань за окремі екологічні правопорушення.