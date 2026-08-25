До опалювального сезону півтора місяця: експерт попередив про ризики для українців

Ціна помилки цієї зими вимірюватиметься не грошима, а світлом і теплом у домівках мільйонів мешканців.

За півтора місяця до початку опалювального сезону дві з трьох ключових державних енергетичних компаній України досі працюють під керівництвом тимчасових виконувачів обов'язків. В умовах війни така кадрова невизначеність може перетворитися на проблему національної безпеки, вважає енергетичний експерт, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, "Укренерго" вже має повноцінного голову правління. Від 1 липня 2025 року компанію очолює Віталій Зайченко. Водночас управлінська ситуація в "Енергоатомі" та "Нафтогазі" залишається невизначеною.

"В "Енергоатомі" (виробляє понад 50% електроенергії) та "Нафтогазі" (забезпечує близько 80% видобутку газу) управлінська визначеність відсутня", — наголосив експерт.

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На думку Омельченка, в умовах повномасштабної війни тимчасовий статус керівника є не лише кадровою формальністю. Він може послаблювати можливості для стратегічного планування та ускладнювати ухвалення оперативних рішень.

Кадрова невизначеність, за словами експерта, також може негативно позначатися на переговорах із міжнародними партнерами та залученні фінансування.

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Окремою проблемою є питання відповідальності.

"Щоденні рішення щодо ремонтів, накопичення газу, захисту інфраструктури та реагування на обстріли потребують конкретної персональної відповідальності", — зазначив Омельченко.

Найбільш критичною залишається ситуація навколо "Нафтогазу", адже саме від нього залежать обсяги видобутку й імпорту газу, наповнення підземних сховищ та стабільне теплопостачання в оселях

Найбільші ризики — у "Нафтогазі"

Найбільш критичною експерт назвав ситуацію навколо НАК "Нафтогаз України". Саме від роботи компанії залежать обсяги видобутку та імпорту газу, закачування палива до підземних сховищ, а зрештою — стабільність теплопостачання в опалювальний сезон.

Омельченко вважає, що кадрове питання в стратегічних енергетичних компаніях необхідно вирішити якнайшвидше.

Зокрема, він пропонує провести прозорі конкурси для призначення професійних і незалежних керівників із бездоганною репутацією. Нові очільники, на його думку, мають отримати повний обсяг повноважень для оперативного реагування на виклики війни.

Якщо ж кадрова визначеність не буде забезпечена на рівні Кабінету міністрів і наглядових рад, це питання варто невідкладно винести на розгляд РНБО, переконаний експерт.

"Кадрова стабільність у стратегічній енергетиці — це питання національної безпеки. Ціна помилки цієї зими вимірюється не грошима, а світлом і теплом у домівках мільйонів українців", — підсумував Омельченко.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький висловився щодо зими 2026-2027 і посилення Росією ударів по Україні. З його слів, уряд готується до погіршення ситуації та виділив кошти на укриття для дитячих закладів.

Також експерти обговорюють те, що Кремль готує новий етап війни. Росія може розширити зону бойових дій узимку. Зокрема, Москва зацікавлена у тому, щоб західні країни посилювали тиск на Київ.