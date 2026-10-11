Атаки РФ на энергетику: какой район Киева будет наиболее уязвим зимой (видео)

Вооруженные силы РФ начали систематические атаки на энергетические объекты Украины, пытаясь изолировать ключевые энергетические узлы, крупнейшим из которых является киевский. Если в прошлом году в столице была собственная генерация электроэнергии, то в этот раз ситуация осложнена, поскольку ТЭЦ значительно повреждены баллистическими ракетами.

Зимой 2026 года основной угрозой для Киева является отключение теплоснабжения и канализации. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

Харченко о подготовке к зиме

По мнению Харченко, наиболее уязвимым районом Киева с точки зрения коммунальной инфраструктуры является Печерск. Эксперт отметил, что зимой 2026 года дольше всего не было отопления в районах возле ТЭЦ-4 и на Печерске.

"Печерский холм — одно из самых проблемных мест в столице с точки зрения отопления, поскольку там бессистемно построили множество объектов, которые не обеспечены необходимыми системами", — пояснил Харченко.

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В то же время эксперт считает ситуацию на Троещине самой простой. По его словам, к декабрю в этом районе должно быть готово резервное теплоснабжение. В настоящее время ведутся соответствующие активные работы.

Харченко также подчеркнул важность подготовки многоквартирных домов к зиме, в частности обеспечения резервного питания циркуляционных насосов. Кроме того, он призвал проверить состояние системы отопления, очистить фильтры, проверить, хорошо ли закрывается подъезд дома, нет ли разбитых окон или заброшенных квартир с открытыми окнами.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ нанесла удар по украинской инфраструктуре, в результате чего пострадали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-5.

Фокус также сообщал, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о возможных месяцах без отопления зимой.