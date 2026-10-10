Рядом с Северным мостом: в Киеве ракета РФ попала в лодочную станцию на Оболони (видео)

Во время баллистического удара РФ по Киеву, который произошел около 15:00 10 октября, был нанесен удар по лодочной станции в Оболонском районе на берегу Днепра, сообщили в сети. На видео с места событий — разбитые лодки и сараи, сгоревшая зона отдыха и двухметровая воронка, оставшаяся после попадания российского "Искандера"/"Циркона". Каковы последствия внезапной баллистической атаки на украинскую столицу?

В результате ракетного удара РФ по Киеву ранения получили пять человек, сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Указано, что самые серьезные ранения получила одна женщина, которая в тяжелом состоянии находится в больнице. Кроме того, загорелись деревянные конструкции на площади 200 кв. м, но спасатели быстро справились с огнем. Между тем СМИ и ГСЧС показали, как выглядит точка попадания "Искандера". Видна зеленая зона, засыпанная обломками досок, и искривленные от огня металлические конструкции. Некоторые сарайчики на расстоянии 10–20 м от эпицентра уцелели, а те, что оказались поблизости, полностью разнесены.

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В ГСЧС также добавили, что есть ещё одна зона, пострадавшая от удара со стороны РФ, — это одноэтажное здание во дворе между многоэтажками. Спасатели уточнили, что последствия ещё выясняются. Кроме того, в посте службы есть ряд фотографий с места удара на лодочной станции. В кадр попали металлические конструкции, почерневшие стволы деревьев и часть залива на Днепре, возле которой произошел удар.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — подробности удара РФ 10 октября

СМИ "Новости Live" опубликовало видеорепортаж с места попадания ракеты РФ в Оболонском районе Киева. Журналисты пообщались с руководителем лодочной станции Валерием Гудником и пресс-секретарем ГСЧС Павлом Петровым. Петров уточнил, что в результате российской атаки загорелись деревянные постройки, автомобили и мусор, и что пожар уже ликвидирован. Между тем Гудник пояснил, что лодочная станция, пострадавшая от попадания, — это закрытая территория недалеко от парка "Наталка", в котором в солнечный выходной день гуляли люди. Между тем в результате обстрела сгорели помещения, в которых хранились "оборудование, контейнеры, лодки и автомобили". Кроме того, взрывная волна опрокинула одну яхту, стоявшую у причала.

"Вот яхта перевернулась, машина. Лодочник заехал, его имущество пострадало. Двое человек пострадали более серьёзно, а нашего лодочника накрыла волна, поэтому его увезли на скорой помощи", — сказал собеседник журналистов.

На Google Maps можно найти парк "Наталка" в Оболонском районе Киева. На карте видно, что он расположен в 600 м от Северного моста.

Отметим, что информация о последствиях удара РФ по Киеву появилась после сообщений в соцсетях и от представителей власти. "Фокус" писал, что обстрел произошел около 15:00 10 октября. Согласно данным мониторинговых пабликов, россияне запустили три-четыре ракеты "Циркон": Воздушные силы пока не сообщали, что именно летело. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что произошло попадание по ресторану в Оболонском районе.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева 10 октября и сообщил, когда следует ожидать новых ракетных ударов РФ по украинцам.