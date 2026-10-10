Россия готова к новым ракетным ударам по Украине: когда ожидать обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового ракетного удара со стороны РФ. Предупреждение прозвучало через два дня после массированного обстрела, в ходе которого Кремль применил и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, и ударные дроны. Что грозит украинцам на фоне проблем с противовоздушной обороной и соглашения по дизельному топливу между США и РФ?

Предупреждение Зеленского появилось около 15:30 10 октября, через 20 минут после удара тремя-четырьмя баллистическими ракетами/"Цирконами" по Киеву. Во время обстрела как раз проходил разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, написал глава государства на своей странице в Facebook. Зеленский отметил, что РФ готова к новым обстрелам Украины и что для украинцев особенно опасны "ближайшие дни". Украинский президент не уточнил, речь идет о ближайших трех днях, скажем, 10–12 октября, или РФ может нанести удар и позже, например, 10–18 октября.

Зеленский сообщил, что одной из тем беседы с Макроном была необходимость в дополнительных пакетах средств ПВО, которые Украина надеется получить от партнеров. Кроме того, речь шла о том, что Трамп ослабил санкции в отношении РФ, позволив Кремлю продавать дизельное топливо на мировом рынке и зарабатывать деньги для продолжения войны.

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Обстрелы Украины — предупреждение Зеленского о ракетных ударах РФ от 10 октября Фото: Скриншот

Военно-воздушные силы, украинская разведка и т. д. пока не предоставили подробностей о новых обстрелах Украины. В мониторинговом паблике "Стратегическая авиация" пока нет данных об активности российской стратегической авиации. Между тем накануне удара 7 октября писали о перемещении самолетов Ту-95 и Ту-160 (запускающих ракеты Х-101 и другие), а через пять часов состоялись первые пуски. Последние данные паблика — о кружении дронов РФ различных типов: в частности, реактивные БПЛА находились в Киевской области и над западными областями.

Обстрелы Украины — информация о дронах РФ по состоянию на 15:00 10 октября Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Обстрелы Украины — подробности ракетных ударов

Отметим, что Фокус писал о предыдущем массированном ракетном ударе по Украине. Согласно отчету Военно-воздушных сил, он произошел в ночь на 7 октября. Россияне запустили по украинцам баллистические ракеты, крылатые ракеты Х-101, "Калибр", ракеты-дроны "Бандероль" и ударные беспилотники различных типов. Под удар попали Киевская, Черниговская, Полтавская и другие области. В Прилуках российская ракета попала в пятиэтажный дом: часть здания полностью разрушилась, и обломки погребли людей, которые спали в своих квартирах. Данные о количестве погибших несколько дней уточнялись: на данный момент известно о 22 погибших, из них пятеро — дети, а среди детей — трое годовалых малышей.

Напоминаем, что в ночь на 10 октября произошёл ещё один обстрел реактивными дронами, а Запорожье подверглось удару пяти КАБ: погибло почти 20 человек.