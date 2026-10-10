Запорожье содрогнулось от взрывов: разрушена пятиэтажка, люди оказались под завалами (фото)

Российские КАБы попали в пятиэтажный дом в Запорожье, частично разрушив подъезд: двое человек погибли, ещё двое получили ранения, под завалами могут находиться люди.

Запорожье регулярно подвергается российским обстрелам, и ночь на 10 октября не стала исключением. На этот раз российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами, нанеся удары сразу по нескольким районам. О последствиях ударов сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

"В Запорожье произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. На месте работают экстренные службы", — написал он в 5:22.

Впоследствии выяснилось, что российские войска нанесли удары по нескольким объектам в городе. В одном из пятиэтажных жилых домов частично разрушен подъезд: конструкции обрушились на уровне второго этажа.

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Удар КАБом по многоэтажке Фото: Запорожская ОВА

В результате попаданий также возникли пожары.

На всех местах происшествий работают экстренные и спасательные службы. По данным Совета обороны Запорожья и областной военной администрации, под завалами разрушенных зданий могут находиться люди; точное число пострадавших в настоящее время уточняется.

Запорожье подверглось ударам сразу в нескольких местах Запорожье подверглось ударам сразу в нескольких местах Запорожье подверглось ударам сразу в нескольких местах Запорожье подверглось ударам сразу в нескольких местах

Так, сначала сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в результате атаки ранения получили как минимум два человека.

Впоследствии Федоров уточнил число жертв.

"Два человека погибли, двое — ранены, под завалами находится неизвестное количество пострадавших", — сообщил он.

Отметим, что российские войска регулярно наносят удары по Запорожью и другим населенным пунктам области. Результатом этих атак становятся разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, а также гибель и ранения мирных жителей.

Например, ночью 6 октября российские войска атаковали Запорожье и поразили один из мостов через Днепр. В результате удара возник пожар, по меньшей мере два человека получили ранения. Из-за повреждений движение по мосту временно перекрыли. На обнародованных кадрах были видны последствия атаки и выбоина посреди дорожного полотна.

По данным Воздушных сил, в течение ночи россияне нанесли удар по Запорожью и области с помощью ударных беспилотников, а также управляемых авиационных бомб (УАБ). Однако данные о том, каким именно вооружением враг нанес удар по мосту, не разглашались.

Кроме того, утром 25 сентября российские войска атаковали Киев и Запорожье, при этом были зафиксированы попадания и падения беспилотников в различных районах городов. В столице дрон попал в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе, по предварительным данным, есть пострадавший. В Запорожье в результате атаки были повреждены два медицинских учреждения, в одном из них возник пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали пятерых человек, один мужчина, по предварительным данным, получил легкие травмы.

До этого, 23 сентября, в ходе массированной атаки российских беспилотников на Киев пострадали более 40 человек.