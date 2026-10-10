Запоріжжя здригнулося від КАБів: зруйновано п"ятиповерхівку, люди під завалами (фото)

Російські КАБи влучили у п’ятиповерхівку в Запоріжжі, частково зруйнувавши під’їзд: двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення, під завалами можуть бути люди.

Запоріжжя регулярно зазнає російських обстрілів, і ніч проти 10 жовтня не стала винятком. Цього разу російські війська атакували місто керованими авіабомбами, завдавши ударів одразу по кількох районах. Про наслідки ударів повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

"У Запоріжжі є влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють екстрені служби", — написав він о 5:22.

Згодом з’ясувалось, що російські війська завдали ударів по кількох локаціях у місті. В одному з п’ятиповерхових житлових будинків частково зруйновано під’їзд: конструкції обвалилися на рівні другого поверху.

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Удар КАБом по багатоповерхівці Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок влучань також виникли пожежі.

На всіх локаціях працюють екстрені та рятувальні служби. За даними Ради оборони Запоріжжя та обласної військової адміністрації, під завалами зруйнованих будівель можуть перебувати люди, точна кількість постраждалих наразі уточнюється.

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Так, спочатку співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомляв, що внаслідок атаки щонайменше двоє людей дістали поранення.

Згодом Федоров уточнив кількість жертв.

"Дві людини загинули, дві — поранені, під завалами невідома кількість постраждалих", — повідомив він.

Зазначимо, що російські війська регулярно завдають ударів по Запоріжжю та інших населених пунктах області. Наслідками атак стають руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури, загибель та поранення мирних жителів.

Наприклад, вночі 6 жовтня російські війська атакували Запоріжжя та влучили в один із мостів через Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа, щонайменше двоє людей дістали поранення. Через пошкодження рух мостом тимчасово перекрили. На оприлюднених кадрах було видно наслідки атаки та вибоїну посеред дорожнього полотна.

За даними Повітряних сил, упродовж ночі росіяни атакували Запоріжжя та область ударними безпілотниками, а також керованими авіаційними бомбами (КАБ). Однак даних щодо того, яким саме озброєнням ворог вдарив по мосту, не розголошували.

Крім того, вранці 25 вересня російські війська атакували Київ та Запоріжжя, зафіксувавши влучання й падіння безпілотників у різних районах міст. У столиці дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок у Солом’янському районі, попередньо є постраждалий. У Запоріжжі внаслідок атаки було пошкоджено два медичні заклади, в одному з них виникла пожежа. Із медзакладу евакуювали п’ятьох людей, один чоловік, за попередніми даними, дістав легкі травми.

Перед цим, 23 вересня, під час масованої атаки російських безпілотників на Київ постраждали понад 40 людей.