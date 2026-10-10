РФ готова до нових ракетних ударів по Україні: коли очікувати обстрілу

Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу нового ракетного удару РФ. Попередження пролунало через два дні після масованого обстрілу, у якому Кремль застосував і балістику, і крилаті ракети, і ударні дрони. Що загрожує українцям на тлі проблем з протиповітряною обороною та угоди по дизелю між США та РФ?

Попередження Зеленського з'явилось близько 15:30 10 жовтня, через 20 хвилин після удару трьох-чотирьох балістичних ракет/"Цирконів" по Києву. Під час обстрілу саме відбувалась розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном, написав глава держави на сторінці Facebook. Зеленський зауважив, що РФ готова до нових обстрілів України й що для українців особливо небезпечні "найближчі дні". Український президент не уточнив, чи ідеться про найближчі три дні, скажімо, 10-12 жовтня, чи РФ може вдарити й пізніше, наприклад, 10-18 жовтня.

Зеленський повідомив, що однією з тем розмови з Макроном була потреба у додаткових пакетах ППО, які Україна сподівається отримати від партнерів. Крім того, ішлося про те, що Трамп послабив санкції на РФ, дозволивши Кремлю продавати дизель на світовому ринку та заробляти гроші для продовження війни.

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Обстріли Україні — попередження Зеленського про ракетні удари РФ від 10 жовтня Фото: Скриншот

Повітряні сили, українська розвідка тощо поки не надавали деталей щодо нових обстрілів України. У моніторинговому пабліку "Стратегічна авіація" поки немає даних про активність російської стратегічної авіації. Тим часом напередодні удару 7 жовтня у пабліку писали про переміщення літаків Ту-95 та Ту-160 (запускають ракети Х-101 та інші), а через п'ять годин відбулись перші пуски. Останні дані пабліку — про кружляння дронів РФ різних типів: зокрема, реактивні БпЛА перебували у Київській області та над західними областями.

Обстріли Україні — інформація про дрони РФ станом на 15 год 10 жовтня Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Обстріли Україні — деталі ракетних ударів

Зазначимо, Фокус писав про попередній масований ракетний удар по Україні. Згідно зі звітом Повітряних сил, він стався в ніч на 7 жовтня. Росіяни запустили по українцях балістичні ракети, крилаті ракети Х-101, "Калибр", ракети-дрони "Бандероль" та ударні безпілотники різних типів. Під удар потрапили Київська, Чернігівська, Полтавська та інші області. У Прилуках російська ракета влучила по п'ятиповерхівці: частина будинку повністю зруйнувалась і уламки поховали людей, які спали у своїх помешканнях. Дані про кількість загиблих кілька днів уточнювались: на цей час відомо про 22 загиблих, з них п'ятеро — діти, а серед дітей — троє однорічних малюків.

Нагадуємо, в ніч на 10 жовтні стався ще один обстріл реактивними дронами, а Запоріжжя потрапило під удар п'яти КАБів: загинуло майже 20 людей.