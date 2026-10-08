Серед загиблих — діти: у Прилуках зросла кількість жертв ракетного удару (фото, відео)

Кількість жертв у Прилуках Чернігівської області, де напередодні вранці крилата ракета, запущена російськими терористами, зруйнувала два під’їзди п’ятиповерхового будинку, зросла до 22 осіб.

Аварійно-рятувальні роботи тривали всю ніч, а серед загиблих — уже п’ятеро дітей, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

54 особи отримали травми, зокрема семеро дітей. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 осіб, серед яких — одна дитина.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані споруди. Загалом у результаті вчорашнього ракетного удару по місту пошкоджено 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус напередодні опублікував кадри рятувальної операції на місці зруйнованого будинку та нагадав, що це сталося в день народження кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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"Сьогодні, у день народження Путіна, бажаю російському диктатору опинитися під вартою в Гаазі або в пеклі. Тільки на це він і заслуговує", — написав він, наголосивши, що Росія — терорист, а терористів треба знищувати.

Тим часом у Прилуцькій міській раді повідомили, що сьогодні працівники газового господарства розпочали відновлення пошкодженої ворогом газорозподільної системи міста.

Ворог залишив мешканців міста без газу Фото: Прилуцька міська рада Фото: Прилуцька міська рада

До робіт залучено 45 бригад із Корюківського, Ніжинського та Чернігівського управлінь експлуатації газового господарства.

Бригади працюватимуть на вулицях міста та виконуватимуть необхідні роботи з відновлення подачі газу.

Нагадаємо, сьогодні в Києві підтверджено загибель двох осіб внаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Деснянському районі міста.

Також повідомлялося, що РФ завдала удару по мережі автосервісів АТЛ у Києві.