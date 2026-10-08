Росія ударила по багатоповерхівці в Києві: є загиблі та поранені (фото, відео)

Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення внаслідок удару російського дрона по 12-поверховому будинку в Деснянському районі столиці.

Про падіння безпілотника на житловий будинок о 22:23 напередодні ввечері повідомив мер Києва Віталій Кличко. Удар припав на рівень 10-го поверху, що спричинило пожежу та часткове руйнування конструкцій. Деталі сьогодні вранці оприлюднила ДСНС.

Коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків, то в одній із квартир і виявили тіла загиблих.

З будинку евакуйовано 22 особи, серед них — вісім дітей. Психологи надали допомогу 12 мешканцям будинку.

Після 16-ї години 7 жовтня ворог знову атакував Київ безпілотниками. Прильоти та падіння уламків зафіксовано в Оболонському, Солом'янському, Дніпровському та Святошинському районах.

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В Оболонському та Святошинському районах постраждали щонайменше 13 осіб, шестеро з яких госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік від палаючого автомобіля. Лікарі оцінили її стан як важкий.

Також загинув чоловік на Оболоні.

Після атаки у місті почалися перебої з водопостачанням та електропостачанням.

7 жовтня стало трагічним днем через велику кількість жертв серед мирного населення. Лише у Прилуках Чернігівської області, де російські терористи ракетою зруйнували половину п’ятиповерхового будинку, загинули 22 людини, зокрема семеро дітей.

Також загиблі були в Києві, Кременчуці (Полтавська область) та Олександрії (Кіровоградська область).

Нагадаємо, після вчорашнього обстрілу з боку РФ у Києві стався збій у роботі інтернету та почалися проблеми зі зв’язком.

Також повідомлялося, що російська ракета знову влучила в Київський картонно-паперовий комбінат. Крім того, зафіксовано черговий удар по кіностудії імені Довженка.