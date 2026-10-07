Важка ніч: Росія вдарила ракетами по кіностудії імені Довженка (відео)

Російські терористи знову завдали нищівного удару по українській культурі.

У ніч на 7 жовтня внаслідок ракетного удару по Києву було пошкоджено легендарну кіностудію імені Олександра Довженка. Про це повідомляється на сторінці кіностудії в соціальних мережах.

"Знову важка ніч і ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії імені О. Довженка. Загиблих поки що немає", — йдеться у заяві.

Тут же оприлюднено знімки будівлі після ударів.

Це друга масштабна атака на кіностудію за останні кілька місяців. Попередній удар російські терористи завдали в ніч на 15 червня. В результаті влучання снаряда було пошкоджено костюмерний цех. Пожежа, що спалахнула на території кіностудії, знищила унікальну колекцію костюмів, яка була найбільшою та найстарішою в Україні.

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Вибухова хвиля відкинула одну з секцій огорожі біля кіностудії на дерева, і вона повністю обмотала стовбур. Згодом вирішили її не знімати, а залишити як нагадування про пережите.

19 травня на території кіностудії відбулася толока, під час якої волонтери, студенти та співробітники кіностудії допомагали ліквідувати наслідки ворожого обстрілу, прибираючи будівельне сміття, бите скло та наводячи лад на території. Під час толоки вдалося врятувати найцінніше — фільми кіностудії.

Нагадаємо, 30 вересня на території національної кіностудії імені Олександра Довженка сталася пожежа в одному з павільйонів через загоряння акумуляторів.