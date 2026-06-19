Удар РФ по кіностудії Довженка: одна із секцій огорожі обмотала дерево (відео)

У ніч на 15 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару, внаслідок якого було пошкоджено культові об’єкти столиці, зокрема кіностудію імені Олександра Довженка.

В результаті удару вибухової хвилі одну із секцій огорожі біля кіностудії відкинуло на дерева, і вона повністю обмотала стовбур. Відповідні кадри опублікував канал "Київ24".

Під час розбирання завалів та ліквідації наслідків руйнувань його вирішили не знімати, а залишити як своєрідний експонат і нагадування про російську агресію.

За словами генерального директора кіностудії Андрія Дончика, впали дві російські ракети, про що він розповів каналу "Новини.LIVE".

Одна ворожа ракета впала між житловим комплексом і студією, пошкодивши центральний корпус дирекції та вибивши близько 300 вікон. Друга ракета влучила на територію кіностудії та знищила 100 тисяч костюмів і мільйони одиниць реквізиту, одягу, взуття та головних уборів.

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Поруч із цехом розташоване сховище плівок, де зберігається близько 600 фільмів кіностудії, багато з яких існують у єдиному примірнику. На щастя, архів не постраждав, але вікна та двері в будівлі були вибиті.

"Після нашого обстеження кіностудії фактично з’ясувалося, що на території кіностудії — а це 16 гектарів території та 18 будівель — ніде немає цілих вікон. Настільки сильною була ця вибухова хвиля", — сказав Дончик.

У коментарі для "Київ24" 19 травня він додав, що після російської атаки вдалося врятувати лише близько 15 % речей із найбільшого костюмерного цеху. Найцінніші експонати, зокрема костюми Проні Прокопівни, Голохвастова та Івана Миколайчука з фільму "Тіні забутих предків", перебували в музеї й вціліли.

Напад на Київ 15 червня — подробиці

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши понад 600 засобів ураження. Основний удар припав на Київ, де в результаті обстрілу було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври, а після влучання виникла пожежа.

Згодом Служба безпеки України опублікувала фотографії уламків безпілотника, який влучив у храм. За інформацією СБУ, атаку здійснив дрон-камікадзе "Герань-2", виготовлений на заводі в Алабузі. Момент влучання дрона в Успенський собор зафіксували на відео.

Після обстрілу Київсько-Печерську лавру відвідав президент України Володимир Зеленський. Він оглянув пошкоджений Успенський собор і прокоментував подальшу реакцію України на російську атаку.

Нагадаємо, співачка Tayanna виступила проти відновлення лаври.

Також повідомлялося, як Захід відреагував на обстріл Збройними силами РФ Успенського собору.