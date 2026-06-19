Удар РФ по киностудии Довженко: одна из секций забора обмотала дерево (видео)

В ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновый удар, в результате которого были повреждены культовые объекты столицы, в том числе по киностудии имени Александра Довженко.

В результате удара взрывной волной одну из секций забора возле киностудии отбросило на деревья, и она полностью обмотала ствол. Соответствующие кадры опубликовал канал "Киев24".

Во время разбора завалов и ликвидации последствий разрушений его решили не снимать, а оставить как своеобразный экспонат и напоминание о российской агрессии.

По словам гендиректора киностудии Андрея Дончика, прилетело две российские ракеты, о чем он рассказывал каналу Новини.LIVE.

Одна вражеская ракета упала между жилым комплексом и студией, повредив центральный корпус дирекции и выбив около 300 окон. Вторая ракета попала на территорию киностудии и уничтожила 100 тысяч костюмов и миллионы единиц реквизита, одежды, обуви и головных уборов.

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Рядом с цехом находится хранилище пленок с около 600 фильмами киностудии, многие из которых существуют в единственном экземпляре. К счастью, архив не пострадал, но окна и двери в здании были выбиты.

"После нашего обследования киностудии фактически выяснилось, что целых окон на территории киностудии — а это 16 гектаров территории и 18 зданий — нигде нет. Настолько сильной была эта взрывная волна", — сказал Дончик.

В комментарии "Киев24" 19 мая он добавил, что после российской атаки удалось спасти всего около 15% вещей из крупнейшего костюмерного цеха. Самые ценные экспонаты, в том числе костюмы Прони Прокоповны, Голохвастова и Ивана Миколайчука из "Теней забытых предков", были в музее и уцелели.

Атака на Киев 15 июня — подробности

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную воздушную атаку на Украину, применив более 600 средств поражения. Основной удар пришелся на Киев, где в результате обстрела был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры, а после попадания возник пожар.

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала фотографии обломков беспилотника, который попал в храм. По информации СБУ, атаку совершил дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный на заводе в Алабуге. Момент попадания дрона в Успенский собор запечатлели на видео.

После обстрела Киево-Печерскую лавру посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он осмотрел поврежденный Успенский собор и прокомментировал дальнейший ответ Украины на российскую атаку.

Напомним, певица Tayanna выступила против восстановления лавры.

Также сообщалось, как отреагировал Запад на обстрел ВС РФ Успенского собора.