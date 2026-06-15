"Варварский удар": как отреагировал Запад на обстрел ВС РФ Успенского собора

На первых страницах западных СМИ появились публикации об очередном ударе Российской Федерации по Украине, при этом особое внимание уделялось ударам по историческому центру Киева. Журналисты писали, что россияне повредили объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которым 1000 лет. Аналогичную реакцию продемонстрировали западные политики. Что писали об обстреле 15 июня на Западе?

В результате российского удара 15 июня загорелся Успенский собор в Киево-Печерской лавре, и фотографии горящих куполов и колокольни облетели ряд западных СМИ. Среди прочего, обратили внимание на то, что ВС РФ обстреляли религиозные сооружения, святыни христианской церкви. Фокус собрал реакции Запада на массированный обстрел Украины, в котором РФ использовала 632 средства поражения.

Реакция СМИ

На порталах американских СМИ Fox News и The New Yorker на момент публикации новости не было информации об ударе РФ по Украине 15 июня (разница во времени между Киевом и Нью-Йорком — семь часов). Впрочем, о российском обстреле написали другие американские издания — The Washington Post и ABC News. В WP написали, что россияне повредили "исторический монастырь" и что ЮНЕСКО "осудило нападение, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра". Также привели позицию РФ, которая заявила о поражении якобы "военных целей". ABC News удар россиян назвали "варварским": речь шла о применении сотен дронов и ракет и о попадании по историческому собору.

Відео дня

Обстрел Киева — реакция WP на удар РФ 15 июня Фото: Скриншот

Обстрел Киева — реакция ABC News на удар со стороны РФ 15 июня Фото: Скриншот

Информация о российском обстреле 15 июня также появилась на портале Bloomberg. Журналисты показали кадры горящего Успенского собора, расположенного в 2 км от президентского дворца, и отметили, что атака РФ произошла после того, как президент Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем рождения. Также привели оценку ситуации от министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который сказал, что удар — это "эквивалент бомбардировки Нотр-Дама". На портале Reuters также сообщили об ударе по историческому сооружению, напомнили, что собор был основан в 1051 году, и что 10 июня лидер ПЦУ Епифаний раскритиковал Запад, который не реагирует на преступления РФ.

"Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал: необходимо принять решительные меры, чтобы российский террор против Украины и сами принципы мира были прекращены", — процитировали СМИ слова Епифания.

О преступлении РФ также написали на британском медиа-портале BBC и в The Guardian: в обоих случаях подчеркивалось, что РФ намеренно нанесла удар по историческому зданию. На событие также отреагировали во французской Le Monde и в немецком Spiegel: сообщили об атаке на Киев и о том, что Польша подняла истребители.

Обстрел Киева — реакция BBC на удар со стороны РФ 15 июня Обстрел Киева — реакция Le Monde на удар РФ 15 июня Обстрел Киева — реакция Reuters на удар РФ 15 июня

Реакции политиков

На удар РФ по Киеву отреагировали западные дипломаты и политики. Прежде всего, соответствующее заявление об очередном преступлении РФ опубликовал глава МИД Украины Андрей Сибига, который сообщил мировой общественности о попадании в Успенский собор и об ударе по Киеву 15 июня. После этого в течение нескольких часов появлялись реакции Запада на действия РФ. В частности, с критикой и возмущением по поводу действий Москвы выступила группа министров иностранных дел — Хосе Мануэль Альбарес (Испания), Кестутис Будрис (Литва), Pere Joan Pons Sampietro (сенатор Испании), Yvette Cooper (Великобритания), Baiba Braže (Латвия). Также слова соболезнования опубликовал генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заверила, что РФ ответит за свои преступления.

"Это военные преступления, и Россия будет вынуждена за них ответить. В ответ сегодня мы вводим дополнительные санкции, направленные против военно-промышленного комплекса России и её теневого флота", — заявила Каллас.

Обстрел Киева — реакция Каи Каллас на удар РФ 15 июня Фото: Скриншот

Обстрел Киева — что произошло 15 июня

Отметим, что в ночь на 15 июня ВС РФ запустили по Украине более 600 боевых средств, большинство из которых летело на Киев. Под ударом оказался Успенский собор, который загорелся в результате российского удара. Впоследствии СБУ опубликовала фото обломков средства поражения, которое попало в собор. Выяснилось, что это был дрон-камикадзе "Герань-2", изготовленный в цехах "Алабуги".

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский посетил Успенский собор после удара со стороны РФ и объяснил, как отреагирует Украина.