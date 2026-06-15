"Варварський удар": як відреагував Захід на влучання ЗС РФ по Успенському собору

На перший сторінках західних медіа з'явились публікації про черговий удар Російської Федерації по Україні, при цьому акцентували на влучанні по історичному центру Києва. Журналісти писали, що росіяни пошкодили об'єкти спадщини ЮНЕСКО, яким 1000 років. Аналогічну реакцію продемонстрували західні політики. Що писали про обстріл 15 червня на Заході?

Внаслідок російського удару 15 червня загорівся Успенський собор у Києво-Печерській лаврі, і фото палаючих куполів та дзвіниці облетіли низку західних медіа. Серед іншого, звернули увагу на те, що ЗС РФ обстріляли релігійні споруди, святині християнської церкви. Фокус зібрав реакції Заходу на масований обстріл України, в якому РФ використала 632 засоби ураження.

Реакція медіа

На порталі американських медіа Fox News, The New Yorker на момент публікації новини не було інформації про удар РФ по Україні 15 червня (різниця в часі між Києвом та Нью-Йорком — сім годин). Втім, про російський обстріл написало інше американське видання — The Washington Post та ABC News. На WP написали, що росіяни пошкодили "історичний монастир" і що ЮНЕСКО "засудило напад, в результаті якого було пошкоджено Києво-Печерську лавру". Також навели позицію РФ, яка заявила про ураження начебто "військових цілей". ABC News удар росіян назвали "варварським": ішлося про застосування сотень дронів та ракет і про влучання по історичному собору.

Відео дня

Обстріл Києва — реакції WP на удар РФ 15 червня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — реакції ABC News на удар РФ 15 червня Фото: Скриншот

Інформація про російський обстріл 15 червня також з'явилась на порталі Bloomberg. Журналісти показали кадри палючого Успенського собору, розташованого на 2 км від президентського палацу і зауважили, що атака РФ відбулась після того президент Володимир Путін привітав президента США Дональда Трампа з Днем народження. Також навели оцінку ситуації від міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який сказав, що удар — це "еквівалент бомбардування Нотр-Даму". На порталі Reuters також повідомили про удар по історичній споруді, нагадали, що собор заснували у 1051 році, і що 10 червня лідер ПЦУ Епіфаній розкритикував Захід, який не реагує на злочини РФ.

"Що ще має зробити кремлівський антихрист, щоб світ усвідомив, що необхідно вжити рішучих заходів, аби російський терор проти України та самі принципи миру припинилися", — навело медіа слова Епіфанія.

Про злочин РФ також написали на порталі бринський медіа BBC і на The Guardian: в обох випадках наголошували на навмисному ударі РФ оп історичній будівлі. На подію також відгукнули у французькому Le Monde та на німецькому Spiegel: повідомили про атаку на Київ і про те, що Польща підняла винищувачі.

Обстріл Києва — реакції BBC на удар РФ 15 червня Обстріл Києва — реакції Le Monde на удар РФ 15 червня Обстріл Києва — реакції Reuters на удар РФ 15 червня

Реакції політиків

На удар РФ по Києву відреагували західні дипломати та політики. Перш за все, відповідну заяву про черговий злочин РФ опублікував глава МЗС України Андрій Сибіга, який повідомив світову громадськість про влучання по Успенському собору та про удар по Києву 15 червня. після цього протягом кількох годин з'являлись реакції Заходу на дії РФ. Зокрема, з критикою та обуреннями через дії Москви виступила група міністрів закордонних справ — José Manuel Albares (Іспанія), Kestutis Budrys (Литва), Pere Joan Pons Sampietro (сенатор Іспанії), Yvette Cooper (Британія), Baiba Braže (Латвія). Також слова співчуття опублікував генеральний секретар Ради Європи Alain Berset. Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас запевнила, що РФ відповість за свої злочини.

"Це воєнні злочини, і Росія буде змушена за них відповісти. У відповідь сьогодні ми запроваджуємо додаткові санкції, спрямовані на військово-промисловий комплекс Росії та її тіньовий флот", — заявила Каллас.

Обстріл Києва — реакція Каї Каллас на удар РФ 15 червня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — що сталось 15 червня

Зазначимо, в ніч на 15 червня ЗС РФ запустили по Україні понад 600 засобів ураження, більшість з яких летіла на Київ. Під ударом опинився Успенський собор, який загорівся через російський удар. Згодом СБУ опублікувала фото уламків засобу ураження, який влучив по собору. З'ясувалось, що це був дрон-камікадзе "Герань-2", виготовлений у цехах "Алабуги"

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський відвідав Успенський собор після удару РФ і пояснив, як відповість Україна.