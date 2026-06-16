Певица Tayanna выступила против восстановления лавры: ей напомнили о брате в России

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) выразила сомнение в необходимости восстановления Киево-Печерской лавры после удара российских войск 15 июня.

В Threads разгорелась жаркая дискуссия после одного комментария артистки, на который обратил внимание музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

Tayanna о восстановлении лавры

"Tayanna выступает против восстановления Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадавшего в результате сегодняшней атаки, пока продолжается российско-украинская война. Расскажите кто-нибудь представительнице культуры, что тысячелетний памятник культуры, находящийся под защитой ЮНЕСКО (это такая специализированная организация ООН, которая занимается вопросами культуры), представляет огромную ценность для государства и его нужно беречь и восстанавливать", — написал Роман.

Відео дня

Он добавил, что дожди будут разрушать здание, если оставить его без крыши.

"Мы же не советы, чтобы своими руками разрушать памятники архитектуры… А защита ЮНЕСКО, в том числе, обычно еще и предусматривает средства на восстановление памятников, если с ними что-то происходит", — отметил музыкальный обозреватель.

По словам Романа, комментарий под постом премьер-министра Юлии Свириденко Tayanna уже удалила, но "осадок остался".

"Интересно, что певица недавно совершила паломнический пеший поход вокруг горы Кайлас в Тибете, а её брат, певец-предатель Миша Марвин, продолжает строить карьеру в России", — добавил Бутурлакин.

Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы начали критиковать позицию артистки:

"Лучше бы пела".

"Таяна после психоделических лягушек вообще сошла с ума".

"Всем, кому не жалко Лавру: "Спасают тех, чью культуру знают, а не тех, чьи дети плачут на руинах", — Оксана Забужко".

"А Таяна не хочет ничего рассказать о своем брате на болотах?"

"Она решила быть тупой публично".

Были и комментарии в поддержку Татьяны:

"Вполне нормальный вопрос. Миллионы людей остались без крова над головой, помощи от государства нет, люди едва выживают. Никому до них нет дела. А вот собор всех волнует".

"Люди годами без квартир, домов. Лавру надо восстановить, это же первая необходимость, черт возьми!"

"Церковь не платит ни гривны налогов в казну государства, так пусть церковь за свой счет и восстанавливает. То, что эта церквушка имеет тысячелетнюю историю, не означает, что ее восстановление должно быть приоритетным".

Отметим, что родной брат певицы — исполнитель Миша Марвин (Михаил Решетняк) — продолжает жить и строить музыкальную карьеру в России. В начале полномасштабного вторжения он уезжал из РФ, но осенью 2022 года вернулся и продолжил сотрудничество с российским лейблом, что привело к разрыву отношений с сестрой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинские звезды отреагировали на удар по Киево-Печерской лавре.

Украинская шеф-повар и звезда "МастерШефа" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений о жестоком обращении с животными.

Кроме того, Таянна решила с головой окунуться в новые духовные практики и отправилась в горы Тибета.