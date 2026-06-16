Співачка Tayanna виступила проти відбудови лаври: їй пригадали брата в Росії

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) поставила під сумнів важливість відновлення Києво-Печерської лаври після удару росіян 15 червня.

У Threads розгорілося палке обговорення після одного коментаря артистки, на який звернув увагу музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Tayanna про відновлення лаври

"Tayanna виступа проти відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври, який постраждав унаслідок сьогоднішньої атаки, поки триває російсько-українська війна. Розкажіть хтось представниці культури, що тисячолітня памʼятка культури, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО (це така спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями культури), несе величезну цінність для держави та її треба берегти і відновлювати", — написав Роман.

Він додав, що дощі будуть руйнувати будівлю, якщо її лишити без даху.

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"Ми ж не совєти аби її своїми руками руйнувати памʼятки архітектури… А захист ЮНЕСКО, у тому числі, зазвичай ще й передбачає кошти на відновлення памʼяток, якщо з ними щось трапляється", — зазначив музичний оглядач.

За словами Романа, коментар під постом прем’єр-міністерки Юлії Свириденко Tayanna вже видалила, але "осад лишився".

"Цікаво, що співачка нещодавно була у паломницькому пішому поході навколо гори Кайлас у Тибеті, а її брат співак-зрадник Міша Марвін продовжує будувати карʼєру на Росії", — додав Бутурлакін.

Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці почали критикувати позицію артистки:

"Краще б співала".

"Таяна після психоделічних жаб взагалі клепку втратила".

"Всім, кому не шкода Лавру: "Рятують тих, чию культуру знають, а не тих, чиї діти плачуть на руїнах", — Оксана Забужко".

"А таяна не хоче нічого про свого брата на болотах розказати?"

"Вона обрала бути тупою публічно".

Були й коментарі з підтримкою Тетяни:

"Нормальне питання. Мільйони людей залишились без даху над головою, допомоги від держави 0, люди ледве виживають. Що з ними нікому діла нема. Але собор всіх хвилює".

"Люди роками без квартир, будинків. Лавру треба відновити, перша необхідність блін!"

"Церква не платить ні гривні податків в казну держави, то нехай церква за свій кошт і відновлює. те, що ця церквушка має тисячолітню історію, не означає, що її відновлення має бути пріоритетним".

Зазначимо, що рідний брат співачки — виконавець Міша Марвін (Михайло Решетняк) — продовжує жити та будувати музичну кар'єру в Росії. На початку повномасштабного вторгнення він виїжджав з РФ, але восени 2022 року повернувся до і продовжив співпрацю з російським лейблом, що викликало розрив у спілкуванні із сестрою.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українські зірки відреагували на удар по Києво-Печерській лаврі.

Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.

Крім того, Tayanna вирішила з головою поринути у нові духовні практики й вирушила в гори Тибету.