Мовчить третій день: відома українська співачка 21 км блукала горами Тибету (фото)

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) вирішила з головою поринути у нові духовні практики й вирушила в гори Тибету. Звідтіля вона ділиться власними роздумами та враженнями. Судячи з усього, дорога їй дається нелегко, як у фізичному, так і психологічному плані.

Українська виконавиця Tayanna подолала висоту в 6 тисяч кілометрів, а також спробувала триденне мовчання, що в теорії має допомогти переосмислити життя, залишаючись на одинці з собою. Разом з тим, вона встигає публікувати контент в Instagram.

"Ну що, 5650, перевал Зеленої Тари. Кожен крок дається дуже важко. Йдеш, а на тобі наче тонна речей… Ми вже спати. Завтра о 4 ранку вихід. А я на віпасані. Дуже цікавий досвід мовчати три дні на Корі", – зізналася вона.

Свято в Тибеті

Артистка розповіла про тамтешнє свято, яке мішає їй зосередитися на головному, адже довкола – натовпи галасливих туристів.

"Зараз в Тибеті свято Сага Дава. Приїхали тисячі людей, тому на якихось величних і святих місцях не особливо промедитуєш, тому що тебе зносять потоком. Але цей рік – рік Коня, тому одна Кора прирівнюється до 13", – пише Tayanna.

"Йшла 21 км"

Співачка також поділилась деталями про свій стан: "Змерзли. Втомились, йшла 21 км, і це через каміння в гори – з гори через річки. Коли йшли весь шлях, тіло настільки втомлюється, що і забуваєш намір, але далі йдеш. Але так цікаво, що намір почав прощупуватись ще за тиждень", – зазначила співачка.

В крайньому відео вона повідомила: "Завершили Кору. Їдемо щасливі далі. Потім напишу про наш досвід".

