Молчит третий день: известная украинская певица 21 км бродила в горах Тибета (фото)

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк) решила с головой окунуться в новые духовные практики и отправилась в горы Тибета. Оттуда она делится собственными размышлениями и впечатлениями. Судя по всему, дорога ей дается нелегко, как в физическом, так и психологическом плане.

Украинская исполнительница Tayanna преодолела высоту в 6 тысяч километров, а также попробовала трехдневное молчание, что в теории должно помочь переосмыслить жизнь, оставаясь наедине с собой. Вместе с тем, она успевает публиковать контент в Instagram.

Украинская исполнительница Tayanna преодолела высоту в 6 тысяч километров Фото: Instagram

"Ну что, 5650, перевал Зеленой Тары. Каждый шаг дается очень тяжело. Идешь, а на тебе как будто тонна вещей... Мы уже спать. Завтра в 4 утра выход. А я на пастбище. Очень интересный опыт молчать три дня на Коре", — призналась она.

Праздник в Тибете

Артистка рассказала о тамошнем празднике, который мешает ей сосредоточиться на главном, ведь вокруг — толпы шумных туристов.

Відео дня

"Сейчас в Тибете праздник Сага Дава. Приехали тысячи людей, поэтому на каких-то величественных и святых местах не особо промедитируешь, потому что тебя сносят потоком. Но этот год — год Лошади, поэтому одна Кора приравнивается к 13", — пишет Tayanna.

"Шла 21 км"

Певица также поделилась деталями о своем состоянии: "Замерзли. Устали, шла 21 км, и это через камни в горы — с горы через реки. Когда шли весь путь, тело настолько устает, что и забываешь намерение, но дальше идешь. Но так интересно, что намерение начало прощупываться еще через неделю", — отметила певица.

Певица также поделилась деталями о своем состоянии Фото: Instagram

В крайнем видео она сообщила: "Завершили Кору. Едем счастливые дальше. Потом напишу о нашем опыте".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Tayanna призналась, что когда-то вместе с мамой возила контрабанду в Польшу.

Исполнительница рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин. Кроме того, один из бывших бойфрендов помогает оплачивать обучение сыну звезды.

Кроме того, исполнительница призналась, что не поддерживает отношения с родным братом, российским певцом Мишей Марвиным.