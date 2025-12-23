Здоровые и пьяные "бугаи": певица Tayanna — о поведении украинцев в США (видео)

Украинская певица Tayanna впервые отреагировала на ситуацию, которая произошла во время ее выступления в американском Чикаго. Артистка рассказала, что была ошеломлена поведением нетрезвых фанатов на сцене.

Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, поделилась впечатлениями от неприятной ситуации, которая случилась на одном из ее американских концертов. 41-летняя исполнительница в разговоре с представителями проекта "Тур звездами" рассказала о деталях инцидента.

Не ожидала такого

По словам певицы, это происходило в ночном клубе. Согласно программе, исполнительница традиционно приглашает на сцену девушек под одну композицию и мужчин под другую.

Tayanna отреагировала на ситуацию, которая произошла во время ее выступления в Чикаго Фото: tayanna_reshetnyak/ Instagram

"Конечно, такого я не ожидала. Это для меня был шок. Больше всего неприятно было видеть украинских мужчин, здоровых "бугаев", которые пьяны и так себя ведут", — высказалась звезда.

Она растерялась на сцене

Tayanna объяснила, что из-за растерянности продолжила концерт, не останавливая выступление. В то же время звезда сцены отметила, что в случае повторения подобной ситуации будет действовать решительнее.

Видео с этого выступления быстро разошлось по социальным сетям. На записи видно, как несколько мужчин танцевали на сцене вместе с певицей. Двое из них вели себя особенно нагло, пытаясь приблизиться к артистке.

Представители организаторов концерта позже сообщили, что именно Tayanna пригласила зрителей присоединиться к перформанса. По их словам, артистка не демонстрировала признаков дискомфорта во время инцидента.

