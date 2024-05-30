"И носки, и водку": TAYANNA откровенно рассказала, как возила с мамой контрабанду (видео)

В юности певица помогала родителям зарабатывать деньги. Татьяна Решетняк знала польский язык и планировала учиться в Польше.

Украинская певица TAYANNA призналась, что когда-то вместе с мамой возила контрабанду в Польшу. Певица 30 мая в интервью Славе Демину на Youtube-канале "Слава+" рассказала о курьезном случае, который произошел с ними на таможне.

Исполнительница отметила, что выросла в многодетной семье, у нее есть еще трое братьев. Свою маму Татьяна Решетняк охарактеризовала как "очень сильную женщину". Мама часто находилась в Польше на заработках.

TAYANNA рассказала, что были времена, когда она вместе с мамой возила в Польшу контрабанду, а в обратном направлении привозила определенные товары в Украину. Певица вспомнила случай, который произошел с ними на границе.

"Да, я еще та контрабандистка… Нас задержали, у нас поляки конфисковали весь товар. Но из-за того, что я должна была поступать в Кракове, я знала польские песни, знала польский язык и я начала им (польским таможенникам — ред.) петь. Они такие стоят, слезы уже на глазах… Потом собрали нам товар, разорвали акт и отпустили нас, даже отвезли на вокзал", — вспомнила Татьяна.

По ее словам, с мамой в Польшу они возили различные товары: "И что мы только не возили. Мы возили и водку, и сигареты, и спортивные костюмы Аԁіԁаѕ, Puma, Nike (сделанные в Черновцах или Китае), и носки. Это была реально интересная история".

Смотреть: 00:16:10

Ранее, 24 апреля, ТAYANNA рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин. Кроме того, один из бывших бойфрендов помогает оплачивать обучение сыну звезды.