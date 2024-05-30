"І шкарпетки, і горілку": TAYANNA відверто розповіла, як возила з мамою контрабанду (відео)

В юності співачка допомагала батькам заробляти гроші. Тетяна Решетняк знала польську мову і планувала навчатися в Польщі.

Українська співачка TAYANNA зізналася, що колись разом із мамою возила контрабанду до Польщі. Співачка 30 травня в інтерв'ю Славі Дьоміну на Youtube-каналі "Слава+" розповіла про курйозний випадок, який стався з ними на митниці.

Виконавиця зазначила, що виросла в багатодітній родині, у неї є ще троє братів. Свою маму Тетяна Решетняк охарактеризувала як "дуже сильну жінку". Мама часто перебувала в Польщі на заробітках.

TAYANNA розповіла, що були часи, коли вона разом із мамою возила до Польщі контрабанду, а у зворотному напрямку привозила певні товари в Україну. Співачка пригадала випадок, який стався з ними на кордоні.

"Так, я ще та контрабандистка... Нас затримали, у нас поляки конфіскували весь товар. Але через те, що я мала вступати до Кракова, я знала польські пісні, знала польську мову і я почала їм (польським митникам — ред.) співати. Вони такі стоять, сльози вже на очах... Потім зібрали нам товар, розірвали акт і відпустили нас, навіть відвезли на вокзал", — згадала Тетяна.

За її словами, з мамою до Польщі вони возили різні товари: "І що ми тільки не возили. Ми возили і горілку, і цигарки, і спортивні костюми Аdidas, Puma, Nike (зроблені в Чернівцях чи Китаї), і шкарпетки. Це була реально цікава історія".

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Раніше, 24 квітня, ТAYANNA розповіла про землю на Балі та грошову допомогу від чоловіків. Крім того, один із колишніх бойфрендів допомагає оплачувати навчання синові зірки.