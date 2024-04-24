"Мои бывшие – щедрые и добрые": TAYANNA рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин

Певица подчеркнула, что имеет хорошие отношения со многими бывшими мужчинами и, когда ей очень нужна была помощь, они готовы были ей помочь доставками денег. Кроме того один из бывших бойфрендов TAYANNA помогает оплачивать обучение сыну звезды.

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Украинская певица TAYANNA рассказала о необычном и дорогом подарке, который ей сделали, а также о том, что не стесняется занимать у своих мужчин деньги. Звезда шоу-бизнеса разоткровенничалась во время интервью, которое дала "Обозревателю".

Она подтвердила, что недолгое время после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину она вместе со своим сыном жила на Бали. Как оказалось позднее, звезда шоу-бизнеса является обладательницей земельного участка на острове в Индонезии. Однако подробностей своего приобретения TAYANNA пока не раскрывает.

"Конечно, я видела эту землю, она существует, однако больше конкретики будет, когда решу этот вопрос полностью", — ответила исполнительница.

Во время интервью TAYANNA задали вопрос и о финансовом положении. На него певица также отказалась отвечать конкретно. Так, исполнительница не смогла назвать точную сумму, которая необходима ей для того, чтобы прожить месяц. Она объяснила, что каждый новый месяц речь идет о разных суммах. Однако тот факт, что у нее есть собственное, а не арендованное жилье, значительно упрощает финансовую ситуацию.

Кроме того звезда не стесняется брать денежную помощь от бывших мужчин.

"Мои бывшие мужчины – щедрые и добрые, очень мне помогают. Один помогает заплатить за школу моему сыну, другой давал деньги на жизнь. У меня хорошие отношения со многими бывшими. Были такие моменты, когда действительно очень нужна была помощь. Я звонила по телефону – и мне привозили деньги", — ответила TAYANNA.

Напомним, Иванка Трамп закончила ремонт в особняке в "Бункере миллиардеров" в Майами. Шикарный дом дочь президента купила после того, как приобрела участок рядом у испанского певца Хулио Иглесиаса.

А в июне 2022 года медиа писали о том, что Алла Пугачева приобрела участок на израильском кладбище. Именно это кладбище популярно среди самых богатых людей и знаменитостей страны. Поскольку, по преданию, именно с него начнутся конец света и Страшный суд.