На концерте TAYANNA мужчины вышли на сцену и вели себя неприлично (видео)

На концерте TAYANNA в Чикаго произошел инцидент, который активно обсуждают пользователи сети. На видео, опубликованном одной из посетительниц, видно мужчин на сцене, которые ведут себя непристойно рядом с певицей.

Организаторы концерта уже прокомментировали инцидент. Артистка якобы самостоятельно пригласила мужчин на сцену во время выступления.

На концерте TAYANNA произошел инцидент с мужчинами

На концерте TAYANNA произошел инцидент

"Вчера Таяна выступала в клубе Stereo в Чикаго. И я искренне восхищаюсь терпением этой невероятной женщины. За макак просто стыдно. Без комментариев", — написала зрительница.

После волны возмущений появилась официальная реакция организаторов концерта. Они заявили, что во время этого момента певица самостоятельно пригласила мужчин на сцену: "Этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами. В течение выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте", — говорится в сообщении.

Відео дня

Реакция организаторов концерта Фото: Threads

В ответ на комментарий одного из пользователей организаторы добавили: "Мы общались с Таянной после выступления. Она сказала, что для нее это нормальная практика, и она была готова к такому формату".

Реакция людей

В комментариях к самому видео украинцы выразили свое возмущение поведением мужчин:

"Почему охрана ничего не сделала".

"Пугает то, что на фронте гибнут достойные мужчины, а остаются такие".

"Спасибо, это самое отвратительное, что я сегодня видела".

"А чо они выперлись? Где охрана?".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица TAYANNA призналась, что когда-то вместе с мамой возила контрабанду в Польшу.

Певица рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин. Кроме того, один из бывших бойфрендов помогает оплачивать обучение сыну звезды.

Кроме того, TAYANNA призналась, что не поддерживает отношения с родным братом, российским певцом Мишей Марвиным.