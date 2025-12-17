На концерте TAYANNA мужчины вышли на сцену и вели себя неприлично (видео)
На концерте TAYANNA в Чикаго произошел инцидент, который активно обсуждают пользователи сети. На видео, опубликованном одной из посетительниц, видно мужчин на сцене, которые ведут себя непристойно рядом с певицей.
Организаторы концерта уже прокомментировали инцидент. Артистка якобы самостоятельно пригласила мужчин на сцену во время выступления.
На концерте TAYANNA произошел инцидент
"Вчера Таяна выступала в клубе Stereo в Чикаго. И я искренне восхищаюсь терпением этой невероятной женщины. За макак просто стыдно. Без комментариев", — написала зрительница.
После волны возмущений появилась официальная реакция организаторов концерта. Они заявили, что во время этого момента певица самостоятельно пригласила мужчин на сцену: "Этот момент не был заранее согласован или проговорен с организаторами. В течение выступления артистка чувствовала себя комфортно, не обращалась за помощью и не подавала сигналов о дискомфорте", — говорится в сообщении.
В ответ на комментарий одного из пользователей организаторы добавили: "Мы общались с Таянной после выступления. Она сказала, что для нее это нормальная практика, и она была готова к такому формату".
Реакция людей
В комментариях к самому видео украинцы выразили свое возмущение поведением мужчин:
- "Почему охрана ничего не сделала".
- "Пугает то, что на фронте гибнут достойные мужчины, а остаются такие".
- "Спасибо, это самое отвратительное, что я сегодня видела".
- "А чо они выперлись? Где охрана?".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская певица TAYANNA призналась, что когда-то вместе с мамой возила контрабанду в Польшу.
- Певица рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин. Кроме того, один из бывших бойфрендов помогает оплачивать обучение сыну звезды.
Кроме того, TAYANNA призналась, что не поддерживает отношения с родным братом, российским певцом Мишей Марвиным.