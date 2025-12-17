Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

На концерті TAYANNA чоловіки вийшли на сцену та поводили себе непристойно (відео)

на концерті TAYANNA стався інцидент з чоловіками
TAYANNA | Фото: Instagram

На концерті TAYANNA в Чикаго стався інцидент, який активно обговорюють користувачі мережі. На відео, опублікованому однією з відвідувачок, видно чоловіків на сцені, які поводяться непристойно поруч зі співачкою.

Організатори концерту вже прокоментували інцидент. Артистка начебто самостійно запросила чоловіків на сцену під час виступу.

На концерті TAYANNA стався інцидент з чоловіками

На концерті TAYANNA стався інцидент

"Вчора Таяна виступала в клубі Stereo в Чикаго. І я щиро захоплююсь терпінням цієї неймовірної жінки. За макак просто соромно. Без коментарів", — написала глядачка.

Після хвилі обурень зʼявилася офіційна реакція організаторів концерту. Вони заявили, що під час цього моменту співачка самостійно запросила чоловіків на сцену: "Цей момент не був заздалегідь узгоджений або проговорений з організаторами. Протягом виступу артистка почувалася комфортно, не зверталася по допомогу і не подавала сигналів про дискомфорт", — йдеться в повідомленні.

Відео дня
таяна інцидент
Реакція організаторів концерту
Фото: Threads

У відповідь на коментар одного з користувачів організатори додали: "Ми спілкувалися з Таянною після виступу. Вона сказала, що для неї це нормальна практика, і вона була готова до такого формату".

Реакція людей

У коментарях до самого відео українці висловили своє обурення поведінкою чоловіків:

  • "Чому охорона нічого не зробила".
  • "Лякає те, що на фронті гинуть гідні чоловіки, а залишаються такі".
  • "Дякую, це найогидніше, що я сьогодні бачила".
  • "А чо вони виперлися? Де охорона?".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

  • Українська співачка TAYANNA зізналася, що колись разом з мамою возила контрабанду до Польщі.
  • Співачка розповіла про землю на Балі та грошову допомогу від чоловіків. Крім того, один із колишніх бойфрендів допомагає оплачувати навчання синові зірки.

Крім того, TAYANNA зізналася, що не підтримує стосунки з рідним братом, російським співаком Мішою Марвіним.