На концерті TAYANNA чоловіки вийшли на сцену та поводили себе непристойно (відео)

На концерті TAYANNA в Чикаго стався інцидент, який активно обговорюють користувачі мережі. На відео, опублікованому однією з відвідувачок, видно чоловіків на сцені, які поводяться непристойно поруч зі співачкою.

Організатори концерту вже прокоментували інцидент. Артистка начебто самостійно запросила чоловіків на сцену під час виступу.

На концерті TAYANNA стався інцидент з чоловіками

На концерті TAYANNA стався інцидент

"Вчора Таяна виступала в клубі Stereo в Чикаго. І я щиро захоплююсь терпінням цієї неймовірної жінки. За макак просто соромно. Без коментарів", — написала глядачка.

Після хвилі обурень зʼявилася офіційна реакція організаторів концерту. Вони заявили, що під час цього моменту співачка самостійно запросила чоловіків на сцену: "Цей момент не був заздалегідь узгоджений або проговорений з організаторами. Протягом виступу артистка почувалася комфортно, не зверталася по допомогу і не подавала сигналів про дискомфорт", — йдеться в повідомленні.

У відповідь на коментар одного з користувачів організатори додали: "Ми спілкувалися з Таянною після виступу. Вона сказала, що для неї це нормальна практика, і вона була готова до такого формату".

Реакція людей

У коментарях до самого відео українці висловили своє обурення поведінкою чоловіків:

"Чому охорона нічого не зробила".

"Лякає те, що на фронті гинуть гідні чоловіки, а залишаються такі".

"Дякую, це найогидніше, що я сьогодні бачила".

"А чо вони виперлися? Де охорона?".

