"Щоб на тебе ракета впала": співачка TAYANNA розповіла про брата, який живе в Москві (відео)

Співачка TAYANNA зізналася, що не підтримує стосунки з рідним братом, російським співаком Мішою Марвіним. Співачка зізналася, що поставила крапку у їхньому спілкуванні.

Співачка TAYANNA (справжнє ім’я Тетяна Решетняк), рідний брат якої Міша Марвін живе у Москві, розповіла про те, як він бажав їй смерті. Подробицями співачка поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, спочатку співачка не захотіла підіймати тему про свого рідного молодшого брата, який живе та працює у Росії, а також замовчує події, які відбуваються в Україні.

"Я цю тему абсолютно не підіймаю. Взагалі про брата в інтерв’ю я не підіймаю цю тему, тому що як я вже пояснювала, я не несу відповідальність за інших людей, за братів, за сестер. Моя позиція, мені здається, абсолютно ясна. Мені здається, що питань немає бути. Коли ти відкриваєш інстаграм і читаєш повідомлення: "Щоб ти здохла", "Щоб на тебе ракета впала". Тут крапка", — розповіла співачка.

Варто зазначити, що TAYANNA разом із сином живе у Києві і кожного дня чує тривоги і бачить агресію РФ.

Позиція Міші Марвіна щодо війни в Україні

Міша Марвін народився в Чернівцях. Має двох братів близнюків та старшу сестру, співачку TAYANNA. Його родина зараз живе в Україні, а сам співак давно емігрував до Росії, де живе та будує свою кар’єру. Зараз Міша Марвін співпрацює з російським лейблом Black Star.

Коли в Україні почалася повномасштабна війна Міша Марвін перебував на відпочинку в Дубаї. 2 березня співак висловив підтримку Батьківщині. Вже наприкінці березня Міша Марвін виступив проти війни та вбивства людей. Після цих заяв співак вийшов зі складу лейбла Black Star.

Однак вже у вересні співак кардинально змінив свою думку. Міша Марвін повернувся до Росії та відновив співпрацю з лейблом Black Star. Після цього співак видалив свої публікації про війну в Україні і зараз впевнено мовчить про російську агресію в країні, де живе його родина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що TAYANNA розповіла про землю на Балі та грошову допомогу від чоловіків.