Здорові та п'яні "бугаї": співачка Tayanna — про поведінку українців у США (відео)

Українська співачка Tayanna вперше відреагувала на ситуацію, яка сталася під час її виступу в американському Чикаго. Артистка розповіла, що була приголомшена поведінкою нетверезих фанатів на сцені.

Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, поділилася враженнями від неприємної ситуації, яка трапилася на одному з її американських концертів. 41-річна виконавиця у розмові з представниками проєкту "Тур зірками" розповіла про деталі інциденту.

Неочікувала такого

За словами співачки, це відбувалося в нічному клубі. Відповідно до програми, виконавиця традиційно запрошує на сцену дівчат під одну композицію та чоловіків під іншу.

Tayanna відреагувала на ситуацію, яка сталася під час її виступу в Чикаго Фото: tayanna_reshetnyak/ Instagram

"Звісно, такого я не очікувала. Це для мене був шок. Найбільше неприємно було бачити українських чоловіків, здорових "бугаїв", які п'яні й так себе поводять", — висловилася зірка.

Розгубилась на сцені

Tayanna пояснила, що через розгубленість продовжила концерт, не зупиняючи виступ. Водночас зірка сцени зауважила, що в разі повторення подібної ситуації діятиме рішучіше.

Відео з цього виступу швидко розійшлося соціальними мережами. На записі видно, як кілька чоловіків танцювали на сцені разом зі співачкою. Двоє з них поводилися особливо нахабно, намагаючись наблизитися до артистки.

Представники організаторів концерту пізніше повідомили, що саме Tayanna запросила глядачів приєднатися до перформансу. За їхніми словами, артистка не демонструвала ознак дискомфорту під час інциденту.

