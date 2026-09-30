У Києві спалахнула пожежа в павільйоні кіностудії імені Довженка: подробиці

У Шевченківському районі Києва на території національної кіностудії імені Олександра Довженка виникла пожежа в одному з павільйонів через займання акумуляторів.

У Шевченківському районі Києва на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка виникла пожежа. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів загорілися акумулятори. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

На місце події одразу спрямували розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Наразі фахівці з'ясовують усі обставини виникнення пожежі, площу займання та наявність постраждалих.

Інформація про стан об'єкта та наслідки надзвичайної ситуації уточнюється.

Зазначимо, що кіностудія Довженка вже зазнавала серйозних пошкоджень. Так, у ніч на 15 червня 2026 року внаслідок удару по території студії виникла пожежа, яка знищила костюмний цех і найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. Йшлося приблизно про 100 тисяч костюмів і близько 3 мільйонів одиниць різноманітного одягу.

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