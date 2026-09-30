В Киеве вспыхнул пожар в павильоне киностудии имени Довженко: подробности

В Шевченковском районе Киева на территории национальной киностудии имени Александра Довженко произошел пожар в одном из павильонов из-за возгорания аккумуляторов.

В Шевченковском районе Киева на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко произошел пожар. По предварительным данным, в одном из павильонов загорелись аккумуляторы. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

На место происшествия сразу же были направлены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства возникновения пожара, площадь возгорания и наличие пострадавших.

Информация о состоянии объекта и последствиях чрезвычайной ситуации уточняется.

Отметим, что киностудия Довженко уже ранее подвергалась серьезным повреждениям. Так, в ночь на 15 июня 2026 года в результате удара по территории студии возник пожар, который уничтожил костюмный цех и самую большую и старейшую коллекцию костюмов Украины. Речь шла примерно о 100 тысячах костюмов и около 3 миллионов единиц разнообразной одежды.

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