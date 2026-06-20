Удар РФ по кіностудії Довженка: вдалося врятувати 120 культових фільмів (фото)

У ніч на 15 червня Національна кіностудія імені Олександра Довженка також зазнала удару з боку російської армії, яка масовано атакувала столицю України, пошкодивши та зруйнувавши низку культових споруд.

19 травня на території кіностудії відбулася толока, під час якої волонтери, студенти та співробітники кіностудії допомагали ліквідувати наслідки ворожого обстрілу, прибираючи будівельне сміття, бите скло та наводячи лад на території, повідомляло hromadske.

Сьогодні команда студії повідомила, що під час толоки вдалося врятувати найцінніше — фільми кіностудії.

"120 знакових плівок перенесли до бомбосховища. Рятувальну операцію провели студенти КНУКіМ, курс режисури кіно та телебачення, майстерня Андрія Дончика. Майбутні художники були серед тих, хто першими поспішили на допомогу студії, яку очолює їхній викладач", — йдеться у повідомленні на Facebook.

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Удар по кіностудії ім. Довженка: що відомо

У розмові зі ЗМІ генеральний директор кіностудії Андрій Дончик розповів, що на територію впали дві ракети. Одна з них поцілила між житловим комплексом і студією, пошкодивши центральний корпус дирекції та вибивши близько 300 вікон.

Друга ракета влучила на територію кіностудії та знищила 100 тисяч костюмів і три мільйони одиниць реквізиту, одягу, взуття та головних уборів.

Поруч із цехом розташоване сховище плівок, де зберігається близько 600 фільмів кіностудії, багато з яких існують у єдиному примірнику. На щастя, архів не постраждав, але вікна та двері в будівлі були вибиті.

"Після нашого обстеження кіностудії фактично з’ясувалося, що на території кіностудії — а це 16 гектарів території та 18 будівель — ніде немає цілих вікон. Настільки сильною була ця вибухова хвиля", — сказав Дончик.

Він також зазначив, що вдалося врятувати лише 15 % костюмів, які були на студії, зокрема вбрання Проні Прокопівни, Голохвастова та Івана Миколайчука з фільму "Тіні забутих предків". Вони зберігалися в музеї й уціліли.

Нагадаємо, що вибухова хвиля розкидала огорожу кіностудії, і одна з секцій повністю обмотала стовбур дерева. Співробітники вирішили її не знімати і залишити як нагадування про пережите.

Також повідомлялося, що в ніч на 15 червня Росія застосувала понад 600 засобів ураження. Основний удар припав на Київ, де в результаті обстрілу було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври, а після влучання виникла пожежа.