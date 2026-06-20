Удар РФ по киностудии Довженко: удалось спасти 120 культовых фильмов (фото)

В ночь на 15 июня Национальная киностудия имени Александра Довженко тоже оказалась под ударом российской армиии, которая массировано атаковала столицу Украины, повредив и разрушив ряд культовых сооружений.

19 мая на территории киностудии прошла толока, в ходе которой волонтеры, студенты и сотрудники киностудии помогали ликвидировать последствия вражеского обстрела, убирая строительный мусор, битое стекло и приводя в порядок территорию, писало hromadske.

Сегодня команда студии сообщила о том, что во время толоки удалось спасти самое ценное — фильмы киностудии.

"120 знаковых лент переместили в бомбоубежище. Спасение осуществили студенты КНУКиМ, курс режиссуры кино и телевидения, мастерская Андрея Дончика. Будущие художники были среди тех, кто первыми поспешили на помощь студии, возглавляемой их преподавателем", — говорится в сообщении на Facebook.

Відео дня

Удар по киностудии им. Довженко: что известно

В общении со СМИ гендиректор киностудии Андрей Дончик рассказывал, что на территорию попало две ракеты. Одна из них упала между жилым комплексом и студией, повредив центральный корпус дирекции и выбив около 300 окон.

Вторая ракета попала на территорию киностудии и уничтожила 100 тысяч костюмов и три миллиона единиц реквизита, одежды, обуви и головных уборов.

Рядом с цехом находится хранилище пленок с около 600 фильмами киностудии, многие из которых существуют в единственном экземпляре. К счастью, архив не пострадал, но окна и двери в здании были выбиты.

"После нашего обследования киностудии фактически выяснилось, что целых окон на территории киностудии — а это 16 гектаров территории и 18 зданий — нигде нет. Настолько сильной была эта взрывная волна", — сказал Дончик.

Он также отметил, что удалось спасти всего 15% костюмов, которые были на студии, в частности наряды Прони Прокоповны, Голохвастова и Ивана Миколайчука из "Теней забытых предков". Они находились в музее и уцелели.

Напомним, взрывная волна раскидала ограду киностудии, и одна из секций полностью обмотала ствол дерева. Сотрудники решили ее не снимать и оставить как напоминание о пережитом.

Также сообщалось, что в ночь на 15 июня Россия применила более 600 средств поражения. Основной удар пришелся на Киев, где в результате обстрела был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры, а после попадания возник пожар.