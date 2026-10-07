Тяжелая ночь: Россия ударила ракетами по киностудии имени Довженко (видео)

Российские террористы снова нанесли сокрушительный удар по украинской культуре.

В ночь на 7 октября в результате ракетного удара по Киеву была повреждена легендарная киностудия имени Александра Довженко. Об этом сообщается на странице киностудии в соцсетях.

"Снова тяжелая ночь и утро плохих новостей. От массированной ракетной атаки пострадал трехпавильонный корпус киностудии А. Довженко. Погибших пока нет", — говорится в заявлении.

Тут же обнародованы кадры здания после ударов.

Это вторая масштабная атака на киностудию за последние несколько месяцев. Предыдущий удар российские террористы нанесли в ночь на 15 июня. В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех. Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

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Взрывной волной одну из секций забора возле киностудии отбросило на деревья, и она полностью обмотала ствол. Впоследствии ее решили не снимать и оставить, как напоминание о пережитом.

19 мая на территории киностудии прошла толока, в ходе которой волонтеры, студенты и сотрудники киностудии помогали ликвидировать последствия вражеского обстрела, убирая строительный мусор, битое стекло и приводя в порядок территорию. Во время толоки удалось спасти самое ценное — фильмы киностудии.

Напомним, 30 сентября на территории национальной киностудии имени Александра Довженко произошел пожар в одном из павильонов из-за возгорания аккумуляторов.