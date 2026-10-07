У Кременчуці пошкоджено сотні квартир, у Прилуках зростає кількість загиблих: наслідки атаки РФ

Аварійно-рятувальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки РФ 7 жовтня тривають у восьми місцях — у Києві та Київській, Кіровоградській, Чернігівській та Полтавській областях.

Росія випустила по Україні десятки ракет і понад 160 дронів різних типів. Під ударом опинилися український бізнес, енергетика та житлова інфраструктура.

Київ

У Дарницькому районі столиці внаслідок атаки сталася пожежа в гаражному кооперативі. Під час гасіння пожежі врятували двох людей. Виявлено тіла двох загиблих. У Подільському районі внаслідок атаки ворога сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі.

Сьогодні ж сапери та поліцейські виявили російську балістичну ракету в Дарницькому районі. Її боєголовка залишилася цілою. Правоохоронці проведуть складний комплекс робіт з її нейтралізації.

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Чернігівська область

У Прилуках, де ракета зруйнувала половину п’ятиповерхового будинку, в якому спали люди, вже відомо про дев’ять загиблих, серед них — троє дітей, повідомили в Національній поліції України.

Ще 40 осіб, серед яких семеро дітей, отримали травми. Наймолодшій дівчинці всього 3 роки.

Рятувальники шукають людей під завалами у Прилуках

Серед постраждалих — поліцейська. Її чоловік, який ще недавно воював у складі поліції на фронті, та мати загинули.

Вдалося врятувати 12 осіб, серед них — дитина. На місці працюють психологи ДСНС, які надали допомогу 36 особам.

Обстріл Прилук — розбирання завалів

За даними прокуратури, російські терористи вранці атакували місто крилатими ракетами. В результаті обстрілу зруйновано два під’їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство та автомобілі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розбір завалів триває.

Заступник мера міста Данііл Савенко повідомив, що після обстрілу в місті виникли проблеми з роботою газової системи, і на їх усунення знадобиться час. За попередньою інформацією, пошкоджено газопровід середнього тиску, і газу в Прилуках не буде протягом усього тижня, незручності відчують понад 18 тисяч абонентів.

У зруйнованому під'їзді мешкали співробітники "Нафтогазу" Фото: Facebook

"Наші бригади зараз перевіряють мережі та обладнання, щоб повністю оцінити масштаб пошкоджень. Після цього ми матимемо чітке уявлення про обсяг робіт та послідовність відновлення. Запуск окремих ділянок розпочнеться лише після перевірки їхнього технічного стану та підтвердження можливості безпечної роботи. Працюємо разом з усіма залученими службами, щоб якомога швидше перейти до відновлення газопостачання", — зазначила голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Газовики перевіряють масштаби пошкодження системи

Полтавська область

Цієї ночі РФ завдала наймасштабнішого з початку війни удару по житловій інфраструктурі Кременчука.

За інформацією голови Полтавської ОДА Віталія Дяківнича, у місті загинули двоє людей — 72-річна жінка та 40-річний чоловік. Їхні тіла було виявлено у приватному секторі на вулиці Хорольській.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 19 осіб, 10 із яких госпіталізовано.

Пошкоджено близько 430 квартир у багатоповерхівках та 35 приватних житлових будинків. Ще шість приватних будинків зруйновано.

Дніпро

ЗС РФ завдали масштабного удару й по Дніпру. Як повідомив мер міста Борис Філатов, в обласному центрі пошкоджено загалом 16 багатоповерхівок. У будинках вибито близько 500 вікон, зруйновано одну з гімназій, кілька магазинів побутових товарів та басейн.

"Єдина хороша новина у всьому цьому жаху — те, що ніхто не постраждав", — написав він.

Кіровоградська область

В Олександрії внаслідок атаки ЗС РФ загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Ще одна людина поки що не виходить на зв’язок.

Ворожі удари спричинили руйнування та пожежі у трьох місцях в Олександрійському районі. В одному з них пошкоджено промисловий об’єкт, де виникла пожежа на площі 2 тис. кв. Пожежу також зафіксовано ще у двох місцях.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу в Олександрії Фото: ДСНС

У Світловодську уламки впали на відкритій території.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що комбінований терористичний удар Росії по українських містах забрав життя щонайменше 12 осіб. Ще понад 40 цивільних осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що ворог атакував Центр реабілітації птахів під Києвом, а також випустив ракети по кіностудії імені Довженка.