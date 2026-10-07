В Кременчуге повреждены сотни квартир, в Прилуках растет число погибших: последствия атаки РФ

Аварийно-спасательные работы после массированной ракетно-дроновой атаки РФ 7 октября продолжаются на восьми локациях — в Киеве и области, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях.

Россия запустила по Украине десятки ракет и более 160 дронов разных типов. Под ударом были украинский бизнес, энергетика и жилая инфраструктура.

Киев

В Дарницком районе столицы в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе. Во время тушения огня спасли двух человек. Обнаружили тела двоих погибших. В Подольском районе в результате атаки врага произошло возгорание и частичное разрушение перекрытия офисно-складского здания.

Сегодня же саперы и полицейские обнаружили российскую баллистическую ракету в Дарницком районе. Ее боевая часть осталась целой. Правоохранители проведут сложный комплекс работ по ее нейтрализации.

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Черниговская область

В Прилуках, где ракета снесла половину пятиэтажного дома со спящими внутри людьми, уже известно о девяти погибших, среди них — трое детей, сообщили в Национальной полиции Украины.

Еще 40 человек, в том числе семеро детей — травмированы. Самой маленькой девочке всего 3 года.

Спасатели ищут людей под завалами в Прилуках

Среди пострадавших — полицейская. Ее муж, еще недавно воевавший в составе полиции на фронте, и мать погибли.

Удалось спасти 12 человек, среди них — ребенок. На месте работают психологи ГСЧС, которые оказали помощь 36 человек.

Обстрел Прилук — разбор завалов

По данным прокуратуры, российские террористы утром атаковали город крылатыми ракетами. В результате обстрела разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома, повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие, автомобили.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Разбор завалов продолжается.

Заместитель мэра города Даниил Савенко сообщил, что после обстрела в городе возникли проблемы с работой газовой системы, и на ее устранение уйдет время. По предварительной информации, поврежден газопровод среднего давления, и газа в Прилуках не будет на протяжении всей недели, неудобства коснуться более 18 тысяч абонентов.

В разрушенном подъезде жили сотрудники "Нафтогаза" Фото: Facebook

"Наши команды сейчас обследуют сети и оборудование, чтобы полностью оценить масштаб повреждений. После этого четкое понимание объема работ и последовательности восстановления. Запуск отдельных участков начинать будет только после проверки их технического состояния и подтверждения возможности безопасной работы. Работаем вместе со всеми привлеченными службами, чтобы как можно быстрее перейти к возобновлению газоснабжения", — отметила председатель правления ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер.

Газовщики проверяют масштабы повреждения системы

Полтавская область

Этой ночью РФ нанесла самый масштабный с начала войны удар по жилой инфраструктуре Кременчуга.

По информации главы Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, в городе погибли два человека — 72-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их тела обнаружены в частном секторе на улице Хорольской.

Травмы разной степени тяжести получили 19 человек, 10 из которых госпитализированы.

Повреждены около 430 квартир в многоэтажках и восемь частных домов.

Днепр

ВС РФ нанесли масштабный удар и по Днепру. Как сообщил мэр города Борис Филатов, в областном центре повреждено всего 16 многоэтажек. В домах выбито около 500 окон, разбита одна из гимназий, несколько бытовых магазинов и бассейн.

"Единственная хорошая новость во всем этом ужасе, что обошлось без пострадавших", — написал он.

Кировоградская область

В Александрии в результате атаки ВС РФ погибли два человека, еще три получили ранения. Еще один человек пока не выходит на связь.

Вражеские удары повлекли за собой разрушения и пожары на трех локациях в Александрийском районе. На одной из них поврежден промышленный объект, где возник пожар на площади 2 тыс. кв. Возгорание также зафиксировано еще на двух локациях.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела в Александрии Фото: ГСЧС

В Светловодске обломки упали на открытой территории.

Министр внутренних дел Иван Выгивский сообщил, что комбинированный террористический удар России по украинским городам убил не менее 12 человек. Еще более 40 гражданских ранены.

Напомним, враг атаковал Центр реабилитации птиц под Киевом, а также направил ракеты на киностудию имени Довженко.