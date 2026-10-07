Погибли птицы и кот: РФ уничтожила реабилитационный центр для пернатых в Киевской области

В результате очередного террористического удара россиян по Украине пострадали не только люди, но и птицы.

Атака ВС РФ пришлась на Центр реабилитации птиц "Садиба Нюшанік" в Киевской области, и тот сгорел полностью вместе с питомцами, сообщила Ирина Сопко, основательница центра, опубликовав кадры охваченного огнем помещения.

Огонь полностью уничтожил стационар, курятник и перепелятник. В сгоревших постройках находились птицы и кот. Сгорело все оборудование для лечения и реабилитации птиц и запасы кормов.

Буквально накануне в центре приняли трех новых птиц — ворона, канюка и осоеда, о чем рассказывалось на его странице в соцсетях. Сегодня в комментариях люди выражают искренние соболезнования по поводу случившегося.

Видео дня

"Садиба Нюшанік" — это известный украинский центр реабилитации диких птиц. Он официально зарегистрирован как общественная организация ("Садиба Нюшанік. Допомога птахам") и более 15 лет занимается спасением, лечением и возвращением в дикую природу хищных и водоплавающих пернатых.

Основатели центра — супруги-зооволонтеры Ирина и Валерий Снопко. Физически приют расположен в селе Воропаев Вышгородского района Киевской области.

Отметим, что Россия далеко не в первый раз уничтожает птиц и животных. Во время атак было разрушено немало ветклиник, животноводческих и птицеферм, приютов для животных.

Так, в ночь на 29 сентября россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными реактивными дронами. Один из ударов пришелся на территорию приюта "Любящие сердца" в поселке Великодолинское недалеко от областного центра, в котором проживали около 200 животных. Погибли 10 кошек и три собаки.

В результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и были повреждены несколько зданий.

В феврале этого года дроны Вооруженных сил Российской Федерации атаковали пригород Запорожья и попали по собачьему приюту.