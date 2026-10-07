Загинули птахи та кіт: РФ знищила реабілітаційний центр для пернатих у Київській області

Внаслідок чергового терористичного удару росіян по Україні постраждали не лише люди, а й птахи.

Атака ЗС РФ прийшлася на Центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" у Київській області, і він повністю згорів разом із підопічними, повідомила Ірина Сопко, засновниця центру, опублікувавши кадри приміщення, охопленого вогнем.

Вогонь повністю знищив стаціонар, курник і перепелятник. У згорілих будівлях перебували птахи та кіт. Згоріло все обладнання для лікування та реабілітації птахів, а також запаси кормів.

Буквально напередодні у центрі прийняли трьох нових птахів — крука, канюка та осоїда, про що повідомлялося на його сторінці в соціальних мережах. Сьогодні у коментарях люди висловлюють щирі співчуття з приводу того, що сталося.

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"Садиба Нюшанік"— це відомий український центр реабілітації диких птахів. Він офіційно зареєстрований як громадська організація ("Садиба Нюшанік. Допомога птахам") і вже понад 15 років займається порятунком, лікуванням та поверненням у дику природу хижих і водоплавних птахів.

Засновники центру — подружжя-зооволонтери Ірина та Валерій Снопко. Притулок розташований у селі Воропаєв Вишгородського району Київської області.

Зазначимо, що Росія далеко не вперше знищує птахів і тварин. Під час атак було зруйновано чимало ветеринарних клінік, тваринницьких і птахоферм, притулків для тварин.

Так, у ніч на 29 вересня росіяни вкотре атакували Одеську область ударними реактивними дронами. Один із ударів припав на територію притулку "Люблячі серця" у селищі Великодолинське неподалік від обласного центру, де мешкало близько 200 тварин. Загинули 10 котів і три собаки.

Внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та було пошкоджено кілька будівель.

У лютому цього року дрони Збройних сил Російської Федерації атакували передмістя Запоріжжя та влучили у притулок для собак.