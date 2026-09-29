"Усе горить": росіяни атакували дронами собачий притулок під Одесою (відео)

У ніч на 29 вересня росіяни вчергове атакували Одеську область ударними реактивними дронами. У мережі пишуть, що один із ударів стався по території собачого притулку неподалік від обласного центру.

За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив по території притулку для тварин "Люблячі серця". Про це повідомило місцеве медіа "Думська".

"Попередньо, стався "приліт" в собачий притулок в області", — зазначили у ЗМІ.

Через деякий час у мережі поширили перші кадри з місця атаки. На відео видно, як пожежа охопила територію притулку, зокрема господарські приміщення.

Кадри атаки РФ на собачий притулок в Одеській області

Зооволонтерка Ольга Шиліміна згодом показала перші кадри з місця влучання російського дрона на сторінці притулку у Facebook.

"Ми горимо, атака на нас, тварини…", — написала волонтерка в описі під відеороликом.

Подробиці атаки чи наслідки влучання по притулку на момент публікації не публікували. Влада офіційно не коментувала обстрілу.

Видео дня

Із соцмереж притулку відомо, що на його території перебуває близько 200 тварин — котів та собак. Відомо також, що серед тварин є хворі собаки і коти, на лікування яким небайдужі волонтери збирали кошти через сторінки у соціальних мережах.

Нагадаємо, також у ніч на 29 вересня росіяни атакували Київ ракетами і дронами: спалахнув один із корпусів навчального закладу, по місту відомо про руйнування.

Напередодні росіяни атакували житлову багатоповерхівку в Одесі: влада заявила про руйнування і поранених.